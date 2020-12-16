От танцев в пустыне до полета под куполом цирка: как финалисты «Холостячки» завоевывали сердце Ксении Мишиной

В пятницу, 18 декабря, состоится долгожданный финал самого романтического реалити-шоу «Холостячка», главной героиней которого стала украинская красавица – актриса Ксения Мишина.

За сердце заезды сериала «Крепостная» боролось 16 мужчин, однако только двоим из них удалось пройти в финал и стать ближе к Ксении. Этими счастливчиками стали – юморист Александр Эллерт и бизнесмен Алексей Тригубенко.

За время проекта, они по-разному пытались завоевывать сердце Мишиной, придумывая различные свидания и подарки. «Телеграф» предлагает вспомнить, каким же был путь на проекте каждого из финалистов «Холостячки».

Александр Эллерт

Саша Эллерт – юморист, шоумен, ведущий, автор шуток в «Студии Квартал-95».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Эллерт один из фаворитов Ксении (и многих поклонников шоу) еще с самого начала проекта. Фанаты начали пророчить ему победу уже с первого появления его на церемонии знакомства. В сети даже уже есть доказательства того, что Саша и Ксюша живут вместе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

За время проекта Эллерт показывал себя неоднозначно. Мишина не раз отмечала, что не понимает его поведения.

Ради Ксении Саша научился танцевать. Чтобы их первое свидание прошло на высоте, он взял небольшой урок танго у танцора и друга Мишиной Жени Кота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Александр – победитель в «конкурсе талантов». За это Ксения подарила ему «внеплановое» свидание, которое он позже отберет у другого участника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Также, Саша «обладатель» первого поцелуя на проекте. Свидание в украинской пустыне – как раз и есть то выигранное, и украденное у Шатырка (Ксюша должна была идти на свидание с Андреем, но Саша решил использовать свой выигрыш). Невероятно романтическое путешествие на квадроциклах и ночь под звездами окончательно сблизили пару.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХОЛОСТЯЧКА | Ксения Мишина (@holostyachka_stb)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Эллерт – один из фаворитов сына Мишиной Платона.

Перед тем, как показать Мишиной, где он живет, Саша устроил ей экстремальное свидание – поездку на вездеходе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

На неделе знакомства с родителями, Саша решил познакомить Ксению со своей дочерью – 12-летней Элей. Вместе с детьми они провели мастер-класс по приготовлению сладостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХОЛОСТЯЧКА | Ксения Мишина (@holostyachka_stb)

В финальном выпуске, анонс показывает нам, что Эллерт таки решится прыгнуть с Ксенией с парашюта, а точнее полетает на параплане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХОЛОСТЯЧКА | Ксения Мишина (@holostyachka_stb)

Алексей Тригубенко

Алексей – бизнесмен, владелец фирмы, которая сдает водителям такси авто в аренду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

За время проекта показал себя тихим и спокойным. Остальные участники поначалу даже не рассматривали его, как сильного конкурента. Однако, Алексей – финалист. Ксения не раз отмечала, что Тригубенко единственный в ком она не сомневается.

Свое первое свидание Леша и Ксюша провели на конюшне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

На конкурсе талантов Алексей исполнил рэп собственного сочинения, чем удивил не только Холостячку, но и всех участников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Также, Леша «специализируется» на исполнении желаний. Вместе с Ксюшей они летали на воздушном шаре, чего очень хотела актриса, и он подарил ее сыну Платону электросамокат, о котором мальчик мечтал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Перед походом в квартиру, где живет Тригубенко, Леша решил устроить шоппинг с Ксенией. Находясь у себя дома, бизнесмен решился впервые поцеловать Мишину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Алексей, в отличии от Эллерта, познакомил Ксению со своей семьей – мамой, папой и сестрой. А перед этим провел романтичное свидание с закрытыми глазами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХОЛОСТЯЧКА | Ксения Мишина (@holostyachka_stb)

В финале, судя по анонсу, Алексеей Тригубенко решит показать Ксении, каким он еще может быть. Вместе они посетят автодром, а после полетают под куполом цирка.

Кто же сумел покорить сердце украинской красавицы Ксении Мишиной, смотрите 18 декабря в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, что мнения поклонников «Холостячки» по поводу победителя разделились.