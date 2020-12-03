Фавориты Платона: Ксения Мишина рассказала, кто из участников «Холостячки» понравился ее сыну

Ксения Мишина дала большое интервью Рамине Эсхакзай, в котором рассказала о своей жизни и проекте «Холостячка». Ролик опубликован на Ютуб –канале «Ходят слухи» 3 декабря.

27 ноября, в шестом выпуске реалити Ксения познакомила парней со своим сыном Платоном. Мальчик помогал участникам садить деревья, активно работая вместе с претендентами на сердце Мишиной. После участники организовали Платону катание на квадроциклах и объедение «запрещенкой» (чипсы, сладкая вода, сладости, и т.д.).

В интервью Рамине, Ксения рассказала, что сначала фаворитом Платона был Андрей Шатырко, который взял мальчика под свое крыло во время первой встречи. Однако после катания на квадроциклах, «власть» сменилась – фаворитом стал Саша Эллерт.

Стоит отметить, что Ксения не упомянула об Алексее Тригубенко, который исполнил мечту Платона и подарил ему электросамокат.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что новые анонсы седьмого выпуска заинтриговали зрителей «Холостячки», ведь под угрозой вылета оказываются фавориты проекта – Эллерт и Рыбак.