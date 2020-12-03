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Шокирующее признание и выгон фаворита: чем удивит 7 выпуск «Холостячки»

Шокирующее признание и выгон фаворита: чем удивит 7 выпуск «Холостячки»
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В пятницу, 4 декабря, в эфир выйдет седьмой выпуск романтического реалити-шоу «Холостячка», в котором мужчины борются за сердце украинской актрисы Ксении Мишиной. Финал все ближе, участников все меньше, а интриги все больше и больше.

На YouTube-канале СТБ появились анонсы седьмого выпуска, которые вызывают очень много вопросов.

Два коротких ролика показывают несколько фрагментов из нового выпуска, в которых не в очень хорошем свете показываются два фаворита главной героини – Александра Эллерта и Андрея Рыбака.

Новый выпуск готовит много шокирующих признаний и откровений. Ну «магия монтажа» так обещает. Александр Эллерт расстроит Ксению своим поведением, чем вызовет сомнения в искренности своих чувств. А Андрей Рыбак признается в чувствах к другой девушке.

Что за девушка у Рыбака, почему Эллерт взбесится от вопросов, и покинет ли кто из них проект - смотрите в пятницу, 4 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее, «Телеграф» сообщал, чем закончился 6 выпуск романтического реалити-шоу «Холостячка».

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Все по теме:

Шоу, Актриса, Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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