Кто из участников ушел с "Холостячки" в 6 выпуске: смотреть онлайн, чем закончилось шоу

Уже шесть недель как за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной борются участники проекта. Так, эта неделя прошла в Карпатах, с собой Ксения взяла своего сына Платона, чтобы познакомить с претендентами на свое сердце. Поэтому участникам было в разы сложнее, так как нужно было найти и общий язык с сыном Ксении.

После недели жизни в лесу, дом-сруб на Западной Украине, показался участникам "хоромами".

По инициативе Ксении Мишиной, мужчины занимались посадкой деревьев, катались на квадроциклах.

В этом выпуске "Холостячки сразу двое мужчин покинули проект: Андрей Шатырко и Игорь Бабко.

В проекте остались: Андрей Рыбак, Евгенй Ковтуненко, Александр Эллэрт, Алексей Тригубенко.

В понедельник 30 ноября, 6-й выпуск "Холостячки" появится онлайн на YouTube.

Пока что предлагаем вам посмотреть этот выпуск шоу онлайн с рекламой по этой ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о кандидатах на руку и сердце актрисы театра и кино Ксении Мишиной.