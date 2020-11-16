"Холостячка" с Ксенией Мишиной: кто остался в проекте и что о них известно

Украинские зрители хотят романтических чудес. На их желание откликнулись создатели проекта "Холостяк", которые решили поэкспериментировать и в 2020 году сделать девушку главной героиней телепроекта.

В шоу решила принять участие украинская актриса, наиболее известна по сериалу "Крепостная" Ксения Мишина.

Изначально на проект было отобрано 12 претендентов на руку и сердце красавицы, но с каждым выпуском их становилось все меньше. Так, после 4 выпуска в телепроекте осталось только 6 мужчин - это Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак, Андрей Шатырко, Александр Еллерт, Евгений Ковтуненко и Игорь Бабко.

Все по порядку.

Алексей Тригубенко - 31 год. Проживает в Киеве.

Вырос в обычной рабочей семье.

3,5 года назад вместе с другом основал собственную компанию, которая сдает водителям такси авто в аренду.

Ищет только серьезные отношения. Такие, которые непременно приведут к созданию семьи и детей.

Андрей Рыбак - 29 лет. Проживает в Житомире.

С детства Андрей видел ссоры родителей. До сих пор в глубине души он обижен на отца.

Ведущий на корпоративах, радиоведущий вечерней программы "Пора домой-шоу". Уже 11 лет пишет скетчи, сценарии для различных юмористических ТВ-проектов ("Лига смеха" и др.) Резидент "Камеди клаб".

Встречался с разными девушками, преимущественно из юмористической тусовки. Однако еще надеется встретить свою настоящую любовь.

Андрей Шатырко - 28 лет. Проживает в Киеве.

Андрей рос в семье военных, где была серьезная дисциплина. Вспоминает, что у семьи никогда не хватало денег на то, чего ему хотелось. Это стало толчком, чтобы в будущем хорошо зарабатывать.

Предприниматель. Продвигает людей и их творчество в Instagram, TikTok и других соцсетях.

В его жизни было два серьезных отношений. Оба раза делал девушками предложение.

Александр Еллерт - 33 года. Проживает в Киеве.

Александра воспитывала мама, которая работала учительницей.

Автор шуток в "Студия Квартал-95", ведущий корпоративных мероприятий.

В студенческие годы Александр познакомился со своей первой женой. В браке родилась дочь Эля. Однако через 2 года семья распалась. Через 7 лет после первого брака Александр женился второй раз. Однако прожили вместе они недолго, так как поняли, что дружить у них получалось лучше, чем строить семью.

Евгений Ковтуненко - 36 лет. Проживает в Киеве.

Родился в заботливой семье.

Владелец юридической компании, которая входит в топ 50 лучших юридических компаний Украины.

Познакомился с девушкой в Одессе в ночном клубе. Позже перевез в Киев в свою новую квартиру. Совместно развивали бизнес - ресторан. Через 6 лет отношений готовился сделать ей предложение, но так и не поженились.

Игорь Бабко - 24 года. Проживает в Киеве.

Мама с папой - медики. Игорь - средний сын. Очень доверительные отношения с сестрой.

Владелец аутсорсингового агентства, занимается разработкой веб-сайтов.

Для парня главное, чтобы у девушки было свое дело, и она не зависела от мужа ни в финансовом плане, ни в эмоциональном.

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