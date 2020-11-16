"Холостячка" с Ксенией Мишиной: полное видео 4 выпуска

В пятницу, 13 ноября, прошел 4 выпуск реалити-шоу на телеканале СТБ "Холостячка", главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина.

Эфир стал одним из самых скандальных, ведь на четвертой неделе телепроекта случился громкий скандал с одним из участников. Им стал Назар Дзивульский, который, как оказалось, отказался от своего сына Платона, а за месяц до участия в шоу стал "любящим и ответственным отцом".

Правда раскрылась, когда на пресс-конференции Ксения Мишина посмотрела запись бывшей девушки Назара и мать его сына, которая рассказала, что мужчина не принимал участие в воспитании мальчика.

Смотрите 4 выпуск "Холостячки" с Ксенией Мишиной - видео:

Ранее "Телеграф" писал, что актриса Ксения Мишина рассказала, что почувствовала, когда раскрыла неприятную правду одного из участников проекта "Холостячка".