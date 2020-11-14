Обман участника и громкий скандал: как прошел 4 выпуск "Холостячки"

В пятницу, 13 ноября, состоялся четвертый выпуск одного из самых романтических телепроектов "Холостячка", где за руку и сердце главной героини Ксении Мишиной борются сразу несколько мужчин.

В новом выпуске Ксения Мишина решила познакомить парней со своей актерской жизнью. Девушка показала, как снимается в любовной сцене, поцеловавшись с партнером. Некоторым участникам телепроекта не понравился факт поцелуя, но позже они приняли участие в мастер-классе по сценическому искусству.

View this post on Instagram A post shared by Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

На четвертой неделе проекта у Андрея Рыбака был день рождения. В честь этого события главная героиня подарила парню брендовую футболку и пригласила на индивидуальное свидание.

View this post on Instagram A post shared by Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Пара освоила один из экстремальных видов спорта - вейкборд (катание на доске по волне за катером держась за веревку с рукояткой).

View this post on Instagram A post shared by Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Позже на групповом свидании проекта произошел громкий скандал: оказалось, что участник Назар Дзивульский только за месяц до старта проекта признал своего сына. В эфире проиграла запись бывшей девушки Назара, которая призналась, что мужчина ушел от нее, когда ребенку была только неделя. Это ситуация до слез расстроила Ксению и она попросила Назара покинуть проект.

View this post on Instagram A post shared by Холостячка СТБ (@kholostyachka.stb)

На церемонии роз Мишина попрощалась с бизнесменом Ильей Рыбальченко, который смутил ее заявлением о неверности.

View this post on Instagram A post shared by Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

На проекте осталось всего 6 участников, которые должны завоевать сердце красавицы.

View this post on Instagram A post shared by Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Ранее "Телеграф" писал, что в прошлом выпуске телепроекта "Холостячка" на канале СТБ ушли сразу трое мужчин, которые позже бурно прокомментировали свой вылет.