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"Холостячка" на СТБ: Ксения Мишина выгнала троих участников (фото)

"Холостячка" на СТБ: Ксения Мишина выгнала троих участников (фото)
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

В пятницу, 6 ноября, состоялся третий выпуск долгожданного шоу "Холостячка", главной героиней которого является украинская актриса Ксения Мишина. Он вместил в себе и разочарование, и бесконечную романтику.

Неожиданно для себя "холостячка" попрощалась сразу с тремя мужчинами, которые боролись за ее сердце.

Первым стал Артем Шепель. На групповом свидании с Артемом Шатирко он вел себя крайне неподобающе, по мнению Ксении. Он был слишком агрессивным, начал бросаться стульями, после чего Мишина решила оправить его домой прямо со свидания.

Участник шоу "Холостячка" Александр Эллерт поразмышлял о пиаре на проекте

Еще двум участникам "не повезло" уже на церемонии роз. Розы не досталось Сергею Кириенко, который, как показалось главной героине шоу, пришел сюда не бороться за ее сердце, а соперничать с другими участникми.

Также после церемонии остался без розы 40-летний фотограф Константин Скрипачук.

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Все по теме:

Шоу, Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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