Участник шоу "Холостячка" Александр Эллерт поразмышлял о пиаре на проекте

На телеканале СТБ стартовал долгожданный проект "Холостячка" с Ксенией Мишиной, и сразу же вокруг проекта начало появляться много слухов и интриг. Так, как на проект пришли медийные люди, то естественно, поднялся вопрос о том, что они просто решили пропиариться за счет шоу.
Один из «таких» участников, юморист Александр Эллерт решил развеять этот миф, и написал развернутый пост в своем Инстаграм.
«факт 1: ...все, кто пришёл в #холостячка в первую очередь пришли к Ксении Мишиной. Факт 2: ...любое проявление на TV несет за собой шлейф пиара» - начал Эллерт.
Комик отметил, что все парни на свиданиях с Ксенией не сидели и не думали, что это все пиар, сиди и расслабься. Нет - все млели, мямлили и переживали, с повышенным пульсом, давлением и дрожащими коленками.
«О чем угодно, но не о пиаре думали. Кааааждый хотел понравиться и удивить ЕЁ, а не вас» - сообщил Александр и попросил «отстать» от ребят, которым это приписывают.
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ПИАР ⠀ факт ...все, кто пришёл в #холостячка в первую очередь пришли к @misha.k.ua факт ...любое проявление на TV несет за собой шлейф пиара. ⠀ Но Вы думаете, что на свиданиях с Ксю у парней такие мысли были: «Сиди! Улыбайся! Это все, ради пиара!». Та все млели, мямлили и переживали, с повышенным пульсом, давлением и дрожащими коленками. О чем угодно, но не о пиаре думали Кааааждый хотел понравиться и удивить ЕЁ, а не вас ⠀ Поэтому отстаньте от @rybak_sydney ну и @nazzzarich купил вроде пиццу #назаркупипиццу ⠀ Как гласит матушка википедия, пиар – это искусство создать благоприятный климат для бренда. Слышали? Это искусство... некоторых деятелей искусства признавали после смерти, теперь мне понятно почему в комментах можно встретить: «Чтоб ты сдох!». Это дикое желание побыстрее признать, принять пиарщика ⠀ В детстве, каждый второй хотел стать президентом. Зачем? Чтобы его знали... Чтобы о нем говорили... Следовательно, мы проносим в себе это желание до момента, когда можем это реализовать и кто-то сходит с этой дорожки, а кто-то пытается что-то делать, чтобы о нем говорили... чтобы на него обращали ВНИМАНИЕ Пиар – это привлечения внимания к чему-то. Да @andrew_shatyrko ? ⠀ P.S. Если вы вальнули брейк в платье на корпоративе, то это тоже пиар. О вас будут точно говорить... не факт, что вы будете работать в этой компании, но говорить о вас будут ⠀ Итак, пиар хорошо или плохо? Говорите... ⠀ #холостяк #красивыйэллерт #квартал95 #ведущийкиев
Ранее, «Телеграф» писал, как прошел второй выпуск реалити "Холостячка".