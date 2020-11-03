Участник шоу "Холостячка" Александр Эллерт поразмышлял о пиаре на проекте

На телеканале СТБ стартовал долгожданный проект "Холостячка" с Ксенией Мишиной, и сразу же вокруг проекта начало появляться много слухов и интриг. Так, как на проект пришли медийные люди, то естественно, поднялся вопрос о том, что они просто решили пропиариться за счет шоу.

Один из «таких» участников, юморист Александр Эллерт решил развеять этот миф, и написал развернутый пост в своем Инстаграм.

«факт 1: ...все, кто пришёл в #холостячка в первую очередь пришли к Ксении Мишиной. Факт 2: ...любое проявление на TV несет за собой шлейф пиара» - начал Эллерт.

Комик отметил, что все парни на свиданиях с Ксенией не сидели и не думали, что это все пиар, сиди и расслабься. Нет - все млели, мямлили и переживали, с повышенным пульсом, давлением и дрожащими коленками.

«О чем угодно, но не о пиаре думали. Кааааждый хотел понравиться и удивить ЕЁ, а не вас» - сообщил Александр и попросил «отстать» от ребят, которым это приписывают.

Ранее, «Телеграф» писал, как прошел второй выпуск реалити "Холостячка".