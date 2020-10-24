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Нарцисс, клоун, жлоб: в сети обсуждают участников шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной

Нарцисс, клоун, жлоб: в сети обсуждают участников шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram Холостячка

В первом выпуске шоу "Холостячка" главная героиня шоу - актриса Ксения Мишина - познакомилась со всеми мужчинами проекта и выбрала тех, кто больше всего произвел на нее впечатление.

Счастливчиками оказались:

  • Андрей Рыбак

  • Сергей Кириенко

  • Евгений Ковтуненко

  • Игорь Бабко

  • Константин Скрипачук

  • Андрей Шатырко

  • Алексей Тригубенко

  • Илья Рыбальченко

  • Владимир Оксамытный

  • Артем Шепель

  • Назар Дзивульский

  • Александр Эллерт

Но больше всего поклонников проекта позабавили некоторые претенденты на сердце Ксении Мишиной. Так, 29-летний фотограф из Винницы Владимир Оксамытный решил необычным способом удивить холостячку и притвориться фотографом, пока Ксения думала, что это просто работник съемочной группы. Таким образом он хотел лучше узнать женщину через объектив фотоаппарата. 

 
 
 
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Подписчики неоднозначно отнеслись к такой инициативе и заявили, что лучше не начинать знакомство с недомолвок и вранья.

Также следующим этапом шоу стала традиционная роза первого впечатления. Ее Ксения должна была вручить мужчине, встреча с которым понравилась ей больше всего. Сергей Кириенко, который вторым прибыл на встречу с холостячкой, сам взял розу и положил себе в куртку.

 
 
 
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Мишина такой поступок не оценила, и подарила розу комику Андрею Рыбаку.

Самоуверенность Сергея также не понравилась большинству зрителей, которые посчитали такое поведение мужчины просто наглостью и неуважением к выбору главной героини.

В остальных случаях зрителей не сильно впечатлили участники нового шоу, и пожелали главной героине проекта "Холостяк" повнимательней отнестись к выбору своей второй половинки.

Как ранее писал "Телеграф", вечером 23 октября состоялся первый выпуск шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной.

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Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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