Нарцисс, клоун, жлоб: в сети обсуждают участников шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной

В первом выпуске шоу "Холостячка" главная героиня шоу - актриса Ксения Мишина - познакомилась со всеми мужчинами проекта и выбрала тех, кто больше всего произвел на нее впечатление.

Счастливчиками оказались:

Андрей Рыбак

Сергей Кириенко

Евгений Ковтуненко

Игорь Бабко

Константин Скрипачук

Андрей Шатырко

Алексей Тригубенко

Илья Рыбальченко

Владимир Оксамытный

Артем Шепель

Назар Дзивульский

Александр Эллерт

Но больше всего поклонников проекта позабавили некоторые претенденты на сердце Ксении Мишиной. Так, 29-летний фотограф из Винницы Владимир Оксамытный решил необычным способом удивить холостячку и притвориться фотографом, пока Ксения думала, что это просто работник съемочной группы. Таким образом он хотел лучше узнать женщину через объектив фотоаппарата.

View this post on Instagram A post shared by Холстяк & Холостячка (@holostyakstb) on Oct 23, 2020 at 9:30am PDT

Подписчики неоднозначно отнеслись к такой инициативе и заявили, что лучше не начинать знакомство с недомолвок и вранья.

Также следующим этапом шоу стала традиционная роза первого впечатления. Ее Ксения должна была вручить мужчине, встреча с которым понравилась ей больше всего. Сергей Кириенко, который вторым прибыл на встречу с холостячкой, сам взял розу и положил себе в куртку.

View this post on Instagram A post shared by Холстяк & Холостячка (@holostyakstb) on Oct 23, 2020 at 10:01am PDT

Мишина такой поступок не оценила, и подарила розу комику Андрею Рыбаку.

Самоуверенность Сергея также не понравилась большинству зрителей, которые посчитали такое поведение мужчины просто наглостью и неуважением к выбору главной героини.

В остальных случаях зрителей не сильно впечатлили участники нового шоу, и пожелали главной героине проекта "Холостяк" повнимательней отнестись к выбору своей второй половинки.

Как ранее писал "Телеграф", вечером 23 октября состоялся первый выпуск шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной.