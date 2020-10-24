"Холостячка" с Ксенией Мишиной: кто поразил актрису на первой же вечеринке

В пятницу вечером, 23 октября состоялся первый выпуск самого долгожданного шоу страны "Холостячка". Он получился весьма неожиданным.

Главной героине, Ксении Мишиной, пришлись по душе несколько мужчин, однако роза "первого впечатления" досталась лишь одному их них.

Им оказался Андрей Рыбак, комик, которого многие знают по шоу "Лига Смеха". Кстати, на проекте есть еще один комик - Александр Эллерт, автор и сценарист "Квартала 95". Андрей и Саша - друзья и коллеги.

Он еще в начале выпуска сказал, что решил участвовать в проекте ради конкуренции с Сашей. К съемкам он составил рэп о Мишину и запостил его в Instagram. Ксении такая "самодеятельность" не понравилась, она заблокировала Андрея в соцсети.

Тогда он пришел на проект, дабы исправиться. И, судя по розе "первого впечатления" ему это удалось.