"Холостячка" с Ксенией Мишиной: жена Григория Решетника опубликовала шутливое видео

Кристина опубликовала смешной ролик на своей страничке в Инстаграме.
Ксения Мишина сыграла одну из главных ролей в сериале «Крепостная» - богатую помещицу Лидию Шефер. Для этого мягкая и нежная Ксения перевоплотилась в жестокую и властную купчиху. И как раз на основе кадров из сериала и создано видео.
Ролик сделан в виде трейлера – нарезка разных кадров из разных фильмов с самыми известными мужчинами в сочетании с кадрами из «Крепостной». На видео Ксения якобы выбирает между голливудскими красавчиками. Видео построено диалогами мужчин с Ксенией.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Поздравляю любимого Григория Решетника и всю команду СТБ с приближением премьеры. Украинские женщины наконец дождались – теперь выбирает она», – подписала ролик Кристина Решетник.
Поклонникам актрисы видео очень понравилось. Многие отметили, что такой анонс очень привлекает внимание. «Шикарная подбрка», «Вау, класс», «Крутой анонс», «Прикольно получилось», «Аааа, супер ролик» - пишут в комментариях.
Ранее, "Телеграф" писал о первых участниках проекта, которые будут бороться за сердце Ксении Мишиной.