"Холостячка" с Ксенией Мишиной: жена Григория Решетника опубликовала шутливое видео

В преддверии премьеры первого сезона реалити «Холостячка», которое состоится сегодня, 23 октября, супруга ведущего проекта - Кристина Решетник решила позабавить сеть забавным видео с главной героиней проекта.

Кристина опубликовала смешной ролик на своей страничке в Инстаграме.

Ксения Мишина сыграла одну из главных ролей в сериале «Крепостная» - богатую помещицу Лидию Шефер. Для этого мягкая и нежная Ксения перевоплотилась в жестокую и властную купчиху. И как раз на основе кадров из сериала и создано видео.

Ролик сделан в виде трейлера – нарезка разных кадров из разных фильмов с самыми известными мужчинами в сочетании с кадрами из «Крепостной». На видео Ксения якобы выбирает между голливудскими красавчиками. Видео построено диалогами мужчин с Ксенией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik) 22 Окт 2020 в 1:35 PDT

«Поздравляю любимого Григория Решетника и всю команду СТБ с приближением премьеры. Украинские женщины наконец дождались – теперь выбирает она», – подписала ролик Кристина Решетник.

Поклонникам актрисы видео очень понравилось. Многие отметили, что такой анонс очень привлекает внимание. «Шикарная подбрка», «Вау, класс», «Крутой анонс», «Прикольно получилось», «Аааа, супер ролик» - пишут в комментариях.

Ранее, "Телеграф" писал о первых участниках проекта, которые будут бороться за сердце Ксении Мишиной.