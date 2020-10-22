Комики из "Лиги смеха" и юрист: стало известно, кто будет бороться за сердце "холостячки" Ксении Мишиной

Создатели украинской адаптации всемирно известного формата "The Bachelorette" обещают, что сезон покорит сердца зрителей. Ведущим шоу стал незаменимый Григорий Решетник, который как никто знаком с проектом "Холостяк".
Главная героиня попытается найти свою любовь - мужчину, который станет надежной опорой для Ксении и ее сына.
Первый выпуск реалити познакомит нас с 15 участниками. которые будут бороться за сердце Ксении. На первой церемонии произойдут первые знакомства Мишиной с героями. Отметим, что среди участников есть и уже знакомые зрителю мужчины.
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Одним из не незнакомцев стал 33-летний автор и сценарист студии "Квартал 95", участник "Лиги смеха" Александр Эллерт. Ну это и не удивительно, ведь как только вышел анонс шоу, Александр сразу же заявил, что он идет в проект.
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"На проект я пришел побороться за сердечко первой украинской «Холостячки». Была Ксения Мишина, а станет Ксения Сашина", — говорит Эллерт.
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Покорить Ксению во второй раз попробует еще один участник "Лиги смеха" - радиоведущий и комик Андрей Рыбак. Он уже пытался "закрутить" с актрисой, однако что-то пошло не так, да до того, что Мишина заблокировала его в Инстаграме. Изменится ли мнение Ксении об Андрее, узнаем уже завтра.
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"Я иду в этот проект бороться за девушку. Конкуренция меня совершенно не пугает.", — сообщил Рыбак.
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Также известен еще один участник - юрист Евгений Ковтуненко. Судя по первым кадрам, которые появились в соцсетях, мужчина серьезно настроен бороться за сердце Ксении - на первую церемонию он приедет с огромным букетом роз.
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"Я оставил свои бизнесы, чтобы попробовать построить любовь. Хочу познакомиться и лучше узнать Ксению. Я специально не изучал ее социальные сети, поскольку только в общении ты можешь понять глубину человека", ― рассказал Евгений.
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Ранее, "Телеграф" рассказывал, что "Холостячка" будет во многом отличаться от проекта "Холостяк". К примеру, на церемонии роз вместо стандартных красных роз Ксения будет раздавать бутоньерки.