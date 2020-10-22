Комики из "Лиги смеха" и юрист: стало известно, кто будет бороться за сердце "холостячки" Ксении Мишиной

23 октября в 19:00 на телеканале СТБ стартует премьерный первый сезон реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина.

Создатели украинской адаптации всемирно известного формата "The Bachelorette" обещают, что сезон покорит сердца зрителей. Ведущим шоу стал незаменимый Григорий Решетник, который как никто знаком с проектом "Холостяк".

Главная героиня попытается найти свою любовь - мужчину, который станет надежной опорой для Ксении и ее сына.

Первый выпуск реалити познакомит нас с 15 участниками. которые будут бороться за сердце Ксении. На первой церемонии произойдут первые знакомства Мишиной с героями. Отметим, что среди участников есть и уже знакомые зрителю мужчины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb) 21 Окт 2020 в 4:05 PDT

Одним из не незнакомцев стал 33-летний автор и сценарист студии "Квартал 95", участник "Лиги смеха" Александр Эллерт. Ну это и не удивительно, ведь как только вышел анонс шоу, Александр сразу же заявил, что он идет в проект.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb) 22 Окт 2020 в 8:00 PDT

"На проект я пришел побороться за сердечко первой украинской «Холостячки». Была Ксения Мишина, а станет Ксения Сашина", — говорит Эллерт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a) 22 Окт 2020 в 5:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a) 18 Фев 2020 в 12:03 PST

Покорить Ксению во второй раз попробует еще один участник "Лиги смеха" - радиоведущий и комик Андрей Рыбак. Он уже пытался "закрутить" с актрисой, однако что-то пошло не так, да до того, что Мишина заблокировала его в Инстаграме. Изменится ли мнение Ксении об Андрее, узнаем уже завтра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb) 22 Окт 2020 в 1:13 PDT

"Я иду в этот проект бороться за девушку. Конкуренция меня совершенно не пугает.", — сообщил Рыбак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Рыбак (@rybak_sydney) 30 Сен 2020 в 3:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Рыбак (@rybak_sydney) 20 Июн 2020 в 6:18 PDT

Также известен еще один участник - юрист Евгений Ковтуненко. Судя по первым кадрам, которые появились в соцсетях, мужчина серьезно настроен бороться за сердце Ксении - на первую церемонию он приедет с огромным букетом роз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb) 22 Окт 2020 в 5:00 PDT

"Я оставил свои бизнесы, чтобы попробовать построить любовь. Хочу познакомиться и лучше узнать Ксению. Я специально не изучал ее социальные сети, поскольку только в общении ты можешь понять глубину человека", ― рассказал Евгений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Ковтуненко (@kov2nenko) 19 Фев 2020 в 12:09 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Ковтуненко (@kov2nenko) 27 Дек 2018 в 8:21 PST

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что "Холостячка" будет во многом отличаться от проекта "Холостяк". К примеру, на церемонии роз вместо стандартных красных роз Ксения будет раздавать бутоньерки.