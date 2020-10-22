Скачать
Четверг, 22.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Готова ли Украина воевать за Донбасс и чем это может обернуться
Готова ли Украина воевать за Донбасс и чем это может обернуться
Появились фото и видео с места жуткого ЧП с женщиной и ребенком в Киеве
Появились фото и видео с места жуткого ЧП с женщиной и ребенком в Киеве
Азербайджан успешно наступает, а Россия пытается помочь Армении: что происходит в Нагорном Карабахе (карта)
Азербайджан успешно наступает, а Россия пытается помочь Армении: что происходит в Нагорном Карабахе (карта)
Победа над Испанией подняла сборную Украины в рейтинге ФИФА
Победа над Испанией подняла сборную Украины в рейтинге ФИФА

Комики из "Лиги смеха" и юрист: стало известно, кто будет бороться за сердце "холостячки" Ксении Мишиной

Комики из "Лиги смеха" и юрист: стало известно, кто будет бороться за сердце "холостячки" Ксении Мишиной
18:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram
23 октября в 19:00 на телеканале СТБ стартует премьерный первый сезон реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина.

Создатели украинской адаптации всемирно известного формата "The Bachelorette" обещают, что сезон покорит сердца зрителей. Ведущим шоу стал незаменимый Григорий Решетник, который как никто знаком с проектом "Холостяк".

Главная героиня попытается найти свою любовь - мужчину, который станет надежной опорой для Ксении и ее сына. 

Первый выпуск реалити познакомит нас с 15 участниками. которые будут бороться за сердце Ксении. На первой церемонии произойдут первые знакомства Мишиной с героями. Отметим, что среди участников есть и уже знакомые зрителю мужчины.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Одним из не незнакомцев стал 33-летний автор и сценарист студии "Квартал 95", участник "Лиги смеха" Александр Эллерт. Ну это и не удивительно, ведь как только вышел анонс шоу, Александр сразу же заявил, что он идет в проект.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

"На проект я пришел побороться за сердечко первой украинской «Холостячки». Была Ксения Мишина, а станет Ксения Сашина", — говорит Эллерт.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)

Покорить Ксению во второй раз попробует еще один участник "Лиги смеха" - радиоведущий и комик Андрей Рыбак.  Он уже пытался "закрутить" с актрисой, однако что-то пошло не так, да до того, что Мишина заблокировала его в Инстаграме. Изменится ли мнение Ксении об Андрее, узнаем уже завтра.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

"Я иду в этот проект бороться за девушку. Конкуренция меня совершенно не пугает.", — сообщил Рыбак.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Андрей Рыбак (@rybak_sydney)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Андрей Рыбак (@rybak_sydney)

Также известен еще один участник - юрист Евгений Ковтуненко. Судя по первым кадрам, которые появились в соцсетях, мужчина серьезно настроен бороться за сердце Ксении - на первую церемонию он приедет с огромным букетом роз. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

"Я оставил свои бизнесы, чтобы попробовать построить любовь. Хочу познакомиться и лучше узнать Ксению. Я специально не изучал ее социальные сети, поскольку только в общении ты можешь понять глубину человека", ― рассказал Евгений.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгений Ковтуненко (@kov2nenko)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгений Ковтуненко (@kov2nenko)

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что "Холостячка" будет во многом отличаться от проекта "Холостяк". К примеру, на церемонии роз вместо стандартных красных роз Ксения будет раздавать бутоньерки. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российская школьница заманила в военкомат 30 призывников: в сети смеются
02 Бывшие союзники предъявили Путину претензии по Карабаху и выступили за Азербайджан
03 "Победы" над бандеровцами уже не радуют: критик Путина рассказал, как россияне относятся к украинцам
04 Азербайджан взял под контроль 22 населенных пункта в Карабахе: свежая карта боев
05 Злоумышленник, захвативший заложников в Грузии, направляется в сторону Абхазии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Наконец-то для нее открыт весь мир: в сети потроллили получившую «паспорт ДНР» Чичерину
Наконец-то для нее открыт весь мир: в сети потроллили получившую «паспорт ДНР» Чичерину
Эксперты оценили, сколько россиян перебросили в Крым за годы оккупации
Эксперты оценили, сколько россиян перебросили в Крым за годы оккупации
Зеленский объяснил, зачем ему всеукраинский опрос и что он будет делать с его результатами
Зеленский объяснил, зачем ему всеукраинский опрос и что он будет делать с его результатами
Суд изменил приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП
Суд изменил приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь