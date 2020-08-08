Роз не будет: первая съемка проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной состоялась

Стартовали съемкки нового романтического реалити - Холостячка, что выйдет уже этой осенью на телеканале СТБ.

Холостячка — это украинская адаптация известного успешного формата The Bachelorette от компании WarnerBros. Главной героиней украинской версии проекта стала актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина.

В отличии от "Холостяка" на церемонии роз холостячка Ксения будет вручать участникам тематические бутоньерки, вместо красных роз.

"От первой вечеринки я ждала легкости. Классных мужчин с яркими эмоциями, необычными появлениями, невероятной харизмой. Хотелось, чтобы все получилось красиво и комфортно для всех. Чтобы не было странных ситуаций. И не хотелось выглядеть глупо из-за волнения. Но мне кажется, нам все удалось прекрасно", — делится Ксения.

Несменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник удостоился такой же роли и в новом формате.

"Мне приятно, что после 10 сезонов проекта Холостяк, я тоже могу удивиться новому крутому проекту. На первой вечеринке я не только переживал за главную героиню, поскольку был уверен, что Ксения точно справится, а даже больше волновался за мужчин. Как они переживали на церемонии, как Ксения вела с ними диалог, как они смотрели на нее уже влюбленными глазами — это невероятно!" — комментирует Решетник.