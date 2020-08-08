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Роз не будет: первая съемка проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной состоялась
Роз не будет: первая съемка проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной состоялась

Роз не будет: первая съемка проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной состоялась

Роз не будет: первая съемка проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной состоялась
16:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Стартовали съемкки нового романтического реалити - Холостячка, что выйдет уже этой осенью на телеканале СТБ.

Холостячка — это украинская адаптация известного успешного формата The Bachelorette от компании WarnerBros. Главной героиней украинской версии проекта стала актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина.

В отличии от "Холостяка" на церемонии роз холостячка Ксения будет вручать участникам тематические бутоньерки, вместо красных роз.

 
 
 
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Телеканал СТБ приступив до зйомок романтичного реаліті «Холостячка» ⠀ Головною героїнею стала акторка театру та кіно, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина (@misha.k.ua). Саме за її серце будуть боротися чоловіки. ⠀ ‼️ «Холостячка» - це українська адаптація відомого успішного формату The Bachelorette компанії WarnerBros. ⠀ Одразу відповідаємо на запитання, яке непокоїло всіх – що ж буде дарувати Ксенія чоловікам на церемонії? Невже троянди? Вона буде вручати учасникам красиві тематичні бутоньєрки. ⠀ «Від першої вечірки я очікувала легкості. Класних чоловіків з яскравими емоціями, незвичайними знайомствами, неймовірною харизмою», - ділиться емоціями Ксенія. ⠀ Ксенія не приховує, що у неї було присутнє хвилювання перед стартом зйомок. «Хотілося, щоб все вийшло красиво та комфортно для всіх. Щоб не було дивних ситуацій. І не хотілося виглядати якось незрозуміло через хвилювання. Але мені здається, нам все вдалося прекрасно». ⠀ Прем’єра романтичного реаліті «Холостячка» відбудеться восени на СТБ! Чекаєте? #СТБ #МожливоВсе #Холостячка

Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

"От первой вечеринки я ждала легкости. Классных мужчин с яркими эмоциями, необычными появлениями, невероятной харизмой. Хотелось, чтобы все получилось красиво и комфортно для всех. Чтобы не было странных ситуаций. И не хотелось выглядеть глупо из-за волнения. Но мне кажется, нам все удалось прекрасно", — делится Ксения.

 
 
 
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Начало ... ⠀ Красиво, Романтично, невероятно Волнительно ... ⠀ #Холостячка

Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Несменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник удостоился такой же роли и в новом формате.

 Ксения Мишина объянила, зачем ей нужен проект "Холостячка"

"Мне приятно, что после 10 сезонов проекта Холостяк, я тоже могу удивиться новому крутому проекту. На первой вечеринке я не только переживал за главную героиню, поскольку был уверен, что Ксения точно справится, а даже больше волновался за мужчин. Как они переживали на церемонии, как Ксения вела с ними диалог, как они смотрели на нее уже влюбленными глазами — это невероятно!" — комментирует Решетник.

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Все по теме:

Шоу, Григорий Решетник, Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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