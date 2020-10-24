Скачать
Суббота, 24.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Степанакерт пережил разрушительный обстрел: фото последствий попали в сеть
Степанакерт пережил разрушительный обстрел: фото последствий попали в сеть
Сбудется мечта Путина: названа цена уступок Украины по Донбассу
Сбудется мечта Путина: названа цена уступок Украины по Донбассу
Врачи не обеспечены средствами защиты: признания интерна киевской больницы
Врачи не обеспечены средствами защиты: признания интерна киевской больницы
"Холостячка" с Ксенией Мишиной: кто поразил актрису на первой же вечеринке
"Холостячка" с Ксенией Мишиной: кто поразил актрису на первой же вечеринке

Знакомство и церемония роз: как прошел 1 выпуск проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной

Знакомство и церемония роз: как прошел 1 выпуск проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram Холостячка СТБ

В пятницу, 23 октября, в эфире телеканала СТБ состоялась премьера реалити-шоу "Холостячка". Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Холостячка СТБ (@kholostyachka.stb) on

Телеведущим проекта стал неизменный Григорий Решетник.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Холостячка СТБ (@kholostyachka.stb) on

За сердце Мишиной будут бороться 16 самых достойных мужчин страны.

Так, в первом выпуске Ксения Мишина познакомилась со всеми мужчинами проекта и выбрала тех, кто больше всего произвел на нее впечатление. Отметим, что среди участников есть и уже знакомые зрителю мужчины. Это комики Александр Эллерт и Андрей Рыбак юрист Евгений Ковтуненко, певец и блогер Андрей Шатырко.

Несмотря на первые имена в проекте, организаторы держали в секрете всех остальных участников.

Сергей Кириенко

Мужчина из Харькова занимается веб-дизайном, создает и продает с командой сайты. Кириенко является вегетарианцем и более 15 лет не ест мяса, а также не пьет алкоголь более 7 лет.

Владимир Оксамытный

29-летний фотограф из Винницы, который притворился фотографом проекта, чтобы лучше узнать главную героиню.

Назар Дзивульский

30-летний мужчина из Тернополя имеет похожую историю с главной холостячкой - он также имеет сына, однако на год старше, чем у Ксении, - 6-летнего, - и его тоже зовут Платон.

Павел Ковчег

Хочет стать долларовым миллионером. В свои 32 года он стремится не только денег, но и любви, из-за чего пришел на проект и на первой встрече с Мишиной подарил ей статуэтку Оскар с ее лицом.

Игорь Бабко

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Холостяк и Холостячка (@holostyak_ua) on

23-летний ИТ-предприниматель признался, что давно уже живет по расписанию и в быстром темпе. Он приехал на такси, поскольку старается не привязываться к постоянным вещам в его жизни.

Илья Рыбальченко

Илья признался, что он очень упрям и категоричен, не может контролировать агрессию. Меняться он ради Ксении не готов, но готов под нее подстраиваться.

Андрей Кушков

Певец и блогер, а также организатор вечеринок из Кременчуга рассказал, что в своей жизни много путешествует, поэтому в свои 27 был уже в 20 странах.

Дмитрий Задворский

Киевский бизнесмен стал одним из самых старших участников проекта - в свои 40 лет он имеет 2 проекта: фармацевтическую компанию и компанию по озеленению и флористике.

Алексей Тригубенко

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Фан Холстяк и Холостячка (@11holostyak) on

31-летний владелец автомобильной компании, в которой киевские водители могут взять на прокат один из 140 автомобилей.

Артем Шепель

29-летний спортсмен из Запорожья не представляет себя без тренировок. Артем хочет, чтобы возлюбленная разделяла его интересы.

Дмитрий Адамов

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Фан Холстяк и Холостячка (@11holostyak) on

30-летний преподаватель английского языка для детей из Мариуполя называет себя "человеком мира". Он жил и работал в США и Азии, в частности, последние 4 года работал в Таиланде.

Константин Скрипачук

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Холостячка (@holostyachka_1sezon_) on

40-летний спортсмен и фотохудожник из Киева не скрывает, что пришел сюда за любовью и женщиной, которая сможет родить ему детей.

Розу первого впечатления Ксения Мишина вручила комику Андрею Рыбаку, которого многие знают по шоу "Лига Смеха".

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Холостячка СТБ (@kholostyachka.stb) on

А на первой церемонии роз Ксении пришлось делать нелегкий выбор из 16 участников. В итоге, главная холостячка страны выбрала мужчин, с которыми желает стать ближе. Ими стали:

  • Андрей Рыбак

  • Сергей Кириенко

  • Евгений Ковтуненко

  • Игорь Бабко

  • Константин Скрипачук

  • Андрей Шатырко

  • Алексей Тригубенко

  • Илья Рыбальченко

  • Владимир Оксамытный

  • Артем Шепель

  • Назар Дзивульский

  • Александр Эллерт

Проект навсегда покинули: Андрей Кушков, Дмитрий Адамов, Павло Ковчег и Дмитрий Задворский.

Как ранее писал "Телеграф", супруга телеведущего Григория Решетника поделилась забавным видео с Ксенией Мишиной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дети три дня жили в квартире с мертвыми родителями думая, что те спят: подробности трагедии в России
02 Рентген или КТ? Инфекционист пояснил, что лучше делать для выявления коронавируса
03 Белорусская оппозиционерка Цепкало отказалась озвучивать позицию по Крыму, но назвала ожидания от Украины
04 Нелепая смерть: мужчина на спор залез на опору электропередач и получил сильнейший удар током (видео)
05 "Холостячка" с Ксенией Мишиной: кто поразил актрису на первой же вечеринке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди и прохлада: синоптики поделились прогнозом погоды на выходные
Дожди и прохлада: синоптики поделились прогнозом погоды на выходные
Массовая гибель животных на Камчатке: в России представили официальную причину ЧП в Тихом океане
Массовая гибель животных на Камчатке: в России представили официальную причину ЧП в Тихом океане
Путину предрекли тяжелые времена в случае победы Байдена на выборах президента США
Путину предрекли тяжелые времена в случае победы Байдена на выборах президента США
Праздник 24 октября: народные приметы и запреты
Праздник 24 октября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь