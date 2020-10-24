Знакомство и церемония роз: как прошел 1 выпуск проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной

В пятницу, 23 октября, в эфире телеканала СТБ состоялась премьера реалити-шоу "Холостячка". Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина.
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Телеведущим проекта стал неизменный Григорий Решетник.
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За сердце Мишиной будут бороться 16 самых достойных мужчин страны.
Так, в первом выпуске Ксения Мишина познакомилась со всеми мужчинами проекта и выбрала тех, кто больше всего произвел на нее впечатление. Отметим, что среди участников есть и уже знакомые зрителю мужчины. Это комики Александр Эллерт и Андрей Рыбак юрист Евгений Ковтуненко, певец и блогер Андрей Шатырко.
Несмотря на первые имена в проекте, организаторы держали в секрете всех остальных участников.
Сергей Кириенко
Мужчина из Харькова занимается веб-дизайном, создает и продает с командой сайты. Кириенко является вегетарианцем и более 15 лет не ест мяса, а также не пьет алкоголь более 7 лет.
Владимир Оксамытный
29-летний фотограф из Винницы, который притворился фотографом проекта, чтобы лучше узнать главную героиню.
Назар Дзивульский
30-летний мужчина из Тернополя имеет похожую историю с главной холостячкой - он также имеет сына, однако на год старше, чем у Ксении, - 6-летнего, - и его тоже зовут Платон.
Павел Ковчег
Хочет стать долларовым миллионером. В свои 32 года он стремится не только денег, но и любви, из-за чего пришел на проект и на первой встрече с Мишиной подарил ей статуэтку Оскар с ее лицом.
Игорь Бабко
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23-летний ИТ-предприниматель признался, что давно уже живет по расписанию и в быстром темпе. Он приехал на такси, поскольку старается не привязываться к постоянным вещам в его жизни.
Илья Рыбальченко
Илья признался, что он очень упрям и категоричен, не может контролировать агрессию. Меняться он ради Ксении не готов, но готов под нее подстраиваться.
Андрей Кушков
Певец и блогер, а также организатор вечеринок из Кременчуга рассказал, что в своей жизни много путешествует, поэтому в свои 27 был уже в 20 странах.
Дмитрий Задворский
Киевский бизнесмен стал одним из самых старших участников проекта - в свои 40 лет он имеет 2 проекта: фармацевтическую компанию и компанию по озеленению и флористике.
Алексей Тригубенко
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31-летний владелец автомобильной компании, в которой киевские водители могут взять на прокат один из 140 автомобилей.
Артем Шепель
29-летний спортсмен из Запорожья не представляет себя без тренировок. Артем хочет, чтобы возлюбленная разделяла его интересы.
Дмитрий Адамов
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30-летний преподаватель английского языка для детей из Мариуполя называет себя "человеком мира". Он жил и работал в США и Азии, в частности, последние 4 года работал в Таиланде.
Константин Скрипачук
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40-летний спортсмен и фотохудожник из Киева не скрывает, что пришел сюда за любовью и женщиной, которая сможет родить ему детей.
Розу первого впечатления Ксения Мишина вручила комику Андрею Рыбаку, которого многие знают по шоу "Лига Смеха".
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А на первой церемонии роз Ксении пришлось делать нелегкий выбор из 16 участников. В итоге, главная холостячка страны выбрала мужчин, с которыми желает стать ближе. Ими стали:
Андрей Рыбак
Сергей Кириенко
Евгений Ковтуненко
Игорь Бабко
Константин Скрипачук
Андрей Шатырко
Алексей Тригубенко
Илья Рыбальченко
Владимир Оксамытный
Артем Шепель
Назар Дзивульский
Александр Эллерт
Проект навсегда покинули: Андрей Кушков, Дмитрий Адамов, Павло Ковчег и Дмитрий Задворский.
Как ранее писал "Телеграф", супруга телеведущего Григория Решетника поделилась забавным видео с Ксенией Мишиной.