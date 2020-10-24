Знакомство и церемония роз: как прошел 1 выпуск проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной

В пятницу, 23 октября, в эфире телеканала СТБ состоялась премьера реалити-шоу "Холостячка". Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина.

View this post on Instagram A post shared by Холостячка СТБ (@kholostyachka.stb) on Oct 21, 2020 at 12:57am PDT

Телеведущим проекта стал неизменный Григорий Решетник.

View this post on Instagram A post shared by Холостячка СТБ (@kholostyachka.stb) on Aug 31, 2020 at 9:37am PDT

За сердце Мишиной будут бороться 16 самых достойных мужчин страны.

Так, в первом выпуске Ксения Мишина познакомилась со всеми мужчинами проекта и выбрала тех, кто больше всего произвел на нее впечатление. Отметим, что среди участников есть и уже знакомые зрителю мужчины. Это комики Александр Эллерт и Андрей Рыбак юрист Евгений Ковтуненко, певец и блогер Андрей Шатырко.

Несмотря на первые имена в проекте, организаторы держали в секрете всех остальных участников.

Сергей Кириенко

Мужчина из Харькова занимается веб-дизайном, создает и продает с командой сайты. Кириенко является вегетарианцем и более 15 лет не ест мяса, а также не пьет алкоголь более 7 лет.

Владимир Оксамытный

29-летний фотограф из Винницы, который притворился фотографом проекта, чтобы лучше узнать главную героиню.

Назар Дзивульский

30-летний мужчина из Тернополя имеет похожую историю с главной холостячкой - он также имеет сына, однако на год старше, чем у Ксении, - 6-летнего, - и его тоже зовут Платон.

Павел Ковчег

Хочет стать долларовым миллионером. В свои 32 года он стремится не только денег, но и любви, из-за чего пришел на проект и на первой встрече с Мишиной подарил ей статуэтку Оскар с ее лицом.

Игорь Бабко

View this post on Instagram A post shared by Холостяк и Холостячка (@holostyak_ua) on Oct 23, 2020 at 10:17am PDT

23-летний ИТ-предприниматель признался, что давно уже живет по расписанию и в быстром темпе. Он приехал на такси, поскольку старается не привязываться к постоянным вещам в его жизни.

Илья Рыбальченко

Илья признался, что он очень упрям и категоричен, не может контролировать агрессию. Меняться он ради Ксении не готов, но готов под нее подстраиваться.

Андрей Кушков

Певец и блогер, а также организатор вечеринок из Кременчуга рассказал, что в своей жизни много путешествует, поэтому в свои 27 был уже в 20 странах.

Дмитрий Задворский

Киевский бизнесмен стал одним из самых старших участников проекта - в свои 40 лет он имеет 2 проекта: фармацевтическую компанию и компанию по озеленению и флористике.

Алексей Тригубенко

View this post on Instagram A post shared by Фан Холстяк и Холостячка (@11holostyak) on Oct 23, 2020 at 11:36am PDT

31-летний владелец автомобильной компании, в которой киевские водители могут взять на прокат один из 140 автомобилей.

Артем Шепель

29-летний спортсмен из Запорожья не представляет себя без тренировок. Артем хочет, чтобы возлюбленная разделяла его интересы.

Дмитрий Адамов

View this post on Instagram A post shared by Фан Холстяк и Холостячка (@11holostyak) on Oct 23, 2020 at 11:05am PDT

30-летний преподаватель английского языка для детей из Мариуполя называет себя "человеком мира". Он жил и работал в США и Азии, в частности, последние 4 года работал в Таиланде.

Константин Скрипачук

View this post on Instagram A post shared by Холостячка (@holostyachka_1sezon_) on Oct 23, 2020 at 11:10am PDT

40-летний спортсмен и фотохудожник из Киева не скрывает, что пришел сюда за любовью и женщиной, которая сможет родить ему детей.

Розу первого впечатления Ксения Мишина вручила комику Андрею Рыбаку, которого многие знают по шоу "Лига Смеха".

View this post on Instagram A post shared by Холостячка СТБ (@kholostyachka.stb) on Oct 23, 2020 at 11:48am PDT

А на первой церемонии роз Ксении пришлось делать нелегкий выбор из 16 участников. В итоге, главная холостячка страны выбрала мужчин, с которыми желает стать ближе. Ими стали:

Андрей Рыбак

Сергей Кириенко

Евгений Ковтуненко

Игорь Бабко

Константин Скрипачук

Андрей Шатырко

Алексей Тригубенко

Илья Рыбальченко

Владимир Оксамытный

Артем Шепель

Назар Дзивульский

Александр Эллерт

Проект навсегда покинули: Андрей Кушков, Дмитрий Адамов, Павло Ковчег и Дмитрий Задворский.

Как ранее писал "Телеграф", супруга телеведущего Григория Решетника поделилась забавным видео с Ксенией Мишиной.