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Нешуточная конкуренция и первая драка: как прошел 2 выпуск "Холостячки" с Ксенией Мишиной

Нешуточная конкуренция и первая драка: как прошел 2 выпуск "Холостячки" с Ксенией Мишиной
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ксении Мишиной

30 октября состоялся второй выпуск проекта на телеканале СТБ "Холостячка", где главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В новом эфире звезда отправилась на первые свидания с участниками.

2 выпуск также запомнился тремя полноценными свиданиями, которые организовали участники.

Андрей Рыбак организовал свое первое свидание с Ксенией в стиле фильма "50 оттенков серого". Завершился вечер в бассейне, между парой была заметна взаимная симпатия.

 
 
 
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Второе свидание было с Евгением Ковтуненко. Он организовал для Ксении гастрономический вечер. После совместного приготовления пасты с морепродуктами, пара поужинала на террасе крыши одной из киевских высоток. Ксении очень понравился этот вечер и она заранее подарила Евгению бутоньерку.

 
 
 
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Третье свидание планировалось во Львове вместе с 23-летним Игорем Бабко, однако на вокзал Ксения не приехала.

 
 
 
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Как оказалось, главную героиню "похитил" Назар Дзивульский, который провел с Мишиной весь день, а девушка и не догадывалась, что у нее было намечено свидание с другим мужчиной. В результате Назар отвез Мишину в торговый центр и организовал встречу со своим сыном Платоном.

 
 
 
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После этого Дзивульский признался о своем нечестном поступке и заявил, что будет бороться за сердце героини любыми способами. Мишина подарила мужчине желанную бутоньерку.

На церемонии роз героиня решила попрощаться с 29-летним фотографом Владимиром Оксамытным. Свою бутоньерку он не получил и отправился домой.

 
 
 
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Отметим, что второй эфир "Холостячки" не обошелся без конфликтов между мужчинами. Один из таких произошел, когда Артем Шепель проявил несдержанность и ударил Сергея Кириенко по лицу. Ведущий Григорий Решетник очень негативно отнесся к поступку мужчин и заявил, что этот проект не место для драк. В итоге, Артем извинился перед Сергеем и они вместе отправились в больницу.

 
 
 
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 Отметим, что с каждым выпуском претендентов на руку и сердце Ксении Мигиной остается все меньше.

 
 
 
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2 выпуск "Холостячки" публикуют на официальном YouTube-аккаунте телеканала через 48 часов после премьеры по ТВ. Если не хотите ждать - переходите на сайт Teleportal.UA и смотрите онлайн!

3 выпуск телепроекта состоится в пятницу, 6 ноября 2020 года.

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Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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