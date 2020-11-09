"Где ваши яйца?": вылетевшие участники "Холостячки" резко высказались о проекте

6 ноября на телеканале СТБ состоялся третий выпуск одного из самых романтических шоу страны "Холостячка". За сердце главной героини в этом эфире боролись 11 участников, три из которых не смогли пройти дальше в проект. Это Артем Шепель, Сергей Кириенко и Константин Скрипачук.
Ранее "Телеграф" писал, что первым, кто прокомментировал свой уход, был Артем Шепель.
На встречи с главной героиней мужчина показал свою агрессию, что явно озадачило Мишину. В результате, Артем написал на своей странице в соцсети, что он "счастлив был покинуть эту мыльную оперу".
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Сергей Кириенко также отреагировал на свой вылет. Мужчина написал, что не увидел искренности в главной героине.
В отличии от остальных, Костя Скрипачук выразил слова благодарности не только Ксении, но и съемочной команде телепроекта.
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Ранее "Телеграф" писал, что один из участников шоу "Холостячка" Александр Эллерт рассказал, пришел ли он в проект ради пиара.