Пощечина ярче света: участник "Холостячки" резко отреагировал на свой вылет из шоу

В пятницу, 6 ноября, состоялся третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка" на телеканале СТБ, где главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина.

Первым участников этого эфира, который вылетел с проекта, стал профессиональный спортсмен Артем Шепель. На групповом свидании с Артемом Шатырко мужчина проявил агрессию и показал себя не с подобающей стороны.

Теперь Артем выложил на своей личной странице в Инстаграм пост, в котором высказался о проекте и назвал шоу "мыльной оперой".

View this post on Instagram A post shared by Артём Шепель Official (@theanimalstyle) on Nov 7, 2020 at 12:33am PST

Подписчики Шепеля неоднозначно отнеслись к поведению и высказываниям экс-участника реалити. Некоторые поддержали Артема.

Другие же подписчики обвинили мужчину за ужасный характер.

Стоит учесть, что мужчина прослыл на проекте довольно агрессивным человеком. Вспомнить хотя бы первую драку, когда Шепель проявил несдержанность и ударил участника проекта Сергея Кириенко по лицу.

Ранее "Телеграф" писал, что автор шуток "Студии Квартал-95" Александр Эллерт рассказал о пиаре на шоу "Холостячка".