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"А нижний брейк будет?" Решетник показал, как готовится к новому выпуску пост-шоу "Холостячки" (Видео)

"А нижний брейк будет?" Решетник показал, как готовится к новому выпуску пост-шоу "Холостячки" (Видео)
Обновлено 17:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram Григория Решетника

В пятницу, 13 ноября, состоится четвертый выпуск романтического шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. После передачи всех зрителей на телеканале СТБ ожидает прямой эфир пост-шоу под названием "Как выйти замуж", где ведущим выступает Григорий Решетник.

Пока вся съемочная группа готовится к выпуску, Григорий решил привлечь внимание к проекту неожиданным и забавным образом.

На личной странице телеведущего в Инстаграм появилось видео, где он танцует. "Готовлюсь к нашей вечерней встрече. Хорошего настроения вам", - написал Решетник в новом посте.

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Поклонники мужчины оказались в восторге от небольшого сюрприза телеведущего.

Напомним, что в прошлом выпуске главная героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина попрощалась сразу с тремя участниками. Это Артем Шепель, Сергей Кириенко и Костя Скрипачук. Стоить добавить, что вылетевшие мужчины бурно отреагировали на свой уход из популярного проекта.

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Все по теме:

Григорий Решетник, Холостячка, Ксения Мишина, Як вийти заміж.

Автор:

Телеграф
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