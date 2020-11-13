"Танці з зірками" раскрыли, с кем из жюри станцуют пары в новом выпуске

Уже в это воскресенье, 15 ноября, на телеканале "1+1" в четвертьфинале шоу участники должны исполнить сразу три танца: один - со своим партнером, второй - с судьей, и финальный "танец за жизнь", который выпадет паре методом жеребьевки.

Как сообщал "Телеграф", приглашенным членом жюри в новом выпуске стал экс-участник проекта, украинский актер Павел Вышняков.

Из сообщения на официальной странице проекта "Танцы со звездами" в Инстаграм стало известно, что:

Санта Димопулос и Макс Леонов станцуют чувственную румбу с судьей-джокером Павлом Вишняковым.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк будут зажигать на паркете самбу вместе с Григорием Чапкисом.

Сергей Мельник встанет на пуанты и вместе с партнершей Аделиной Дели и судьей Екатериной Кухар.

Юлия Санина и Дима Жук вместе с Владом Ямой выполнят венский вальс.

Остается вопрос, кто же будет ведущим на звездном балконе. Это мы узнаем в скором времени.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Ранее "Телеграф" писал, что в прошлом выпуске с проекта "Танцы со звездами" выбила пара - музыкант Сергей Танчинец и хореограф Яна Цыбульская.