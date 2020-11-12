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Три танца, номер с жюри и возвращение Павла Вишнякова: как пройдет четвертьфинал "Танців з зірками"

Три танца, номер с жюри и возвращение Павла Вишнякова: как пройдет четвертьфинал "Танців з зірками"
Обновлено 07:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье, 15 ноября, пройдет 12 эфир и по совместительству четвертьфинал шоу "Танцы со звездами 2020". Конкуренция растет и танцевальных вызовов для участников становится все больше. Двенадцатый эфир не станет исключением.

Звездные пары должны будут станцевать уже не два, а три танца: первый в паре со своим партнером, второй - с судьями проекта, и третий - «танец за жизнь», который они исполнят, если попадут в зону риска.

Выступления в этом эфире станут для трех пар пропуском в полуфинал, а для одной – последние танцы на паркете.

 
 
 
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Вже цієї неділі о 21:00 на 1+1 відбудеться феєричний чвертьфінал, у якому учасники танцюватимуть разом із суддями шоу. Чекаєш на ефір? Залишилося лише чотири пари і кожна з них вражатиме спільним виступом з одним із суддею – Владом Ямою, Катериною Кухар, Григорієм Чапкісом та суддею-джокером Павлом Вишняковим. Слідкуй за нашими публікаціями, аби дізнатися з ким саме вийдуть на паркет пари  Конкуренція загострюється і танцювальних викликів стає дедалі більше. У дванадцятому ефірі пари танцюватимуть три танці: перший у парі зі своїм партнером, другий – з суддями проекту. А ще кожна пара виконає «танець за життя», який саме – стане відомо під час прямого ефіру методом жеребкування. Фінальний виступ і стане перепусткою до омріяного півфіналу, тож кожному учаснику доведеться неабияк потренуватися напередодні, заздалегідь підготувавши усі види бальних танців, аби гідно станцювати на паркеті та залишитися у шоу.

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Судьей-джокером в новом выпуске станет экс-участник «Танцев со звездами» Павел Вишняков.

Из того получается, что Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук и Сергей Мельник и Аделина Дели «поделят» между собой Влада Яму, Екатерину Кухар, Григория Чапкиса и Павла Вишнякова.

Уже 15 ноября станет известно, будет ли финал чисто женским или же Сергей Мельник разбавит трио певиц.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в 11 выпуске проект «Танцы со звездами» покинула пара Сергей Танчинец и Оля Цибульская.

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Все по теме:

Шоу, Танцы со звездами, Танцы, Танці з зірками, Павел Вишняков.

Автор:

Телеграф
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