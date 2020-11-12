Три танца, номер с жюри и возвращение Павла Вишнякова: как пройдет четвертьфинал "Танців з зірками"

В воскресенье, 15 ноября, пройдет 12 эфир и по совместительству четвертьфинал шоу "Танцы со звездами 2020". Конкуренция растет и танцевальных вызовов для участников становится все больше. Двенадцатый эфир не станет исключением.

Звездные пары должны будут станцевать уже не два, а три танца: первый в паре со своим партнером, второй - с судьями проекта, и третий - «танец за жизнь», который они исполнят, если попадут в зону риска.

Выступления в этом эфире станут для трех пар пропуском в полуфинал, а для одной – последние танцы на паркете.

Судьей-джокером в новом выпуске станет экс-участник «Танцев со звездами» Павел Вишняков.

Из того получается, что Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук и Сергей Мельник и Аделина Дели «поделят» между собой Влада Яму, Екатерину Кухар, Григория Чапкиса и Павла Вишнякова.

Уже 15 ноября станет известно, будет ли финал чисто женским или же Сергей Мельник разбавит трио певиц.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в 11 выпуске проект «Танцы со звездами» покинула пара Сергей Танчинец и Оля Цибульская.