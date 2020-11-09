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Кто покинул шоу "Танці з зірками" в 11 эфире
Кто покинул шоу "Танці з зірками" в 11 эфире
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Кто покинул шоу "Танці з зірками" в 11 эфире

Кто покинул шоу "Танці з зірками" в 11 эфире
01:07 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 8 ноября, на проекте "Танці з зірками" (1+1) состоялся душевный вечер, в рамках которого участники рассказали о своих удивительных семейных историях.

Каждая из пар исполнила по два танца.

По результатам оценок жюри и голосованию телезрителей, в зону вылета попали две пары - Сергей Танчинец + Яна Цибульская и Надежда Мейхер + Кирилл Васюк.

 

Любопытно, но в танце за жизнь участникам приподнесли сюрприз - ни одна из пар не знала, какой танец нужно будет исполнить.

Самбу Надежды Мейхер оценили все члены жюри, а вот Екатерина Кухар отдала свой голос солисту "БEZ обмежень".

В 11 эфире проект "Танці з зірками" покинула пара Сергей Танчинец и Яна Цибульская.

"Это была сказка", - сказал Сергей Танчинец, поблагодарив свою партнершу за приложенные усилия, организаторов за возможность найти себя на этом шоу, а также судей за объективные оценки.

Как сообщал "Телеграф", неделю назад проект покинула пара Ольги Фреймут и Ильи Падзины.

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Все по теме:

Надежда Мейхер, Танці з зірками, Сергей Танчинец.

Автор:

Телеграф
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