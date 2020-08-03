"Танцы, значит танцы": Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ появится на главном паркете страны

Знаменитый украинский певец, лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец принял вызов своего коллеги Алексея Завгороднего, более известного, как Позитив, поучаствовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами".
Об этом артист рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Певец поделился зажигательным роликом, на котором частично показал свою пластику и чувство ритма.
Кроме того, Сергей Танчинец бросил вызов украинскому футболисту, секс-символу, участнику 5 сезона самого романтического шоу страны "Холостяк" Сергею Мельнику.
Мы уже знаем имена 11 участников нового сезона "Танцев со звездами":
Олег Винник и Елена Шоптенко,
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,
Санта Димопулос и Макс Леонов,
Тарас Цимбалюк с Яной Заяц,
Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,
Юлия Санина и Дмитрий Жук,
Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева,
Alyona Alyona и Юрий Гурич,
Слава Каминская и Дмитрий Дикусар,
Алексей Завгородний
Сергей Танчинец
Совсем скоро мы узнаем, примет ли Сергей Мельник #танціззіркамиchallenge и присоединится на паркете к другим звездам.
Новый сезон уже назван платиновым из-за звездного состава. Кроме того стало известно, что к неизменным Екатерине Кухар и Владу Яме в жюри вернется Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи пока не сообщили, как и окончательные имена ведущих проекта.