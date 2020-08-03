"Танцы, значит танцы": Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ появится на главном паркете страны

Традиционно новый сезон "Танців з зірками" стартует осенью. В этом году шоу началось задолго до эфиров в социальных сетях с #танціззіркамиchallenge — звездного челленджа, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в проекте.

Знаменитый украинский певец, лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец принял вызов своего коллеги Алексея Завгороднего, более известного, как Позитив, поучаствовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами".

Об этом артист рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Певец поделился зажигательным роликом, на котором частично показал свою пластику и чувство ритма.

Кроме того, Сергей Танчинец бросил вызов украинскому футболисту, секс-символу, участнику 5 сезона самого романтического шоу страны "Холостяк" Сергею Мельнику.

Мы уже знаем имена 11 участников нового сезона "Танцев со звездами":

Олег Винник и Елена Шоптенко,

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,

Санта Димопулос и Макс Леонов,

Тарас Цимбалюк с Яной Заяц,

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,

Юлия Санина и Дмитрий Жук,

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева,

Alyona Alyona и Юрий Гурич,

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар,

Алексей Завгородний

Сергей Танчинец

Совсем скоро мы узнаем, примет ли Сергей Мельник #танціззіркамиchallenge и присоединится на паркете к другим звездам.

Новый сезон уже назван платиновым из-за звездного состава. Кроме того стало известно, что к неизменным Екатерине Кухар и Владу Яме в жюри вернется Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи пока не сообщили, как и окончательные имена ведущих проекта.