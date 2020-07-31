"Танці з зірками": Позитив стал участником нового сезона шоу

Новый сезон самого танцевального шоу уже не за горами, и в сети появляется все больше информации об его участниках.

Сегодня, 31 июля, подтвердил свое участие в шоу участник групп MOZGI и Время и Стекло, музыкант Алексей Завгородний, более известный в мире шоу бизнеса как Позитив.

На своей странице в Инстаграм Леша опубликовал видео, в котором сообщил, что готов выйти на паркет.

В ролике артиста преследует всем знакомый саундтрек "Танцев со звездами": и в машине, и в квартире, и даже на студии. В финале видео Алексей примеряет яркий бирюзовый костюм с не менее экстравагантной рубашкой с бананами и передает #танціззіркаміchallenge фронтмену группы "Без Обмежень" Сергею Танчинцю.

Комментируя свое участие в шоу, Алексей отметил, что танцы даются ему довольно сложно, но он надеется, что шоу поможет ему "найти общий язык" с этим сложным и кропотливым искусством. Также он надеется, что "Танцы со звездами" помогут ему преодолеть страх быть на сцене без микрофона.

"Хочется показать себя с новой стороны, которую мало кто знает. И уже сейчас, на этапе подготовки, чем лучше начинает получаться, тем больше этот процесс меня затягивает. Каждому артисту нужно идти вперед и развивать различные грани себя — и это будет новый крафт, которым я надеюсь овладеть в шоу. Жду этих новых эмоций!", — добавил Позитив.

Новый сезон "Танцев со звездами" стартует этой осенью на телеканале "1+1". На данный момент известны уже 11 участников (Включая Позитива) из 14. Среди приглашенных звезд Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович и Аlyona Аlyona.

Судить умения знаменитостей будет уже всем известная тройка: Екатерина Кухар, Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис. Также будет и четвертый судья, имя которого пока держат в секрете.