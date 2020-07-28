"Танці з зірками 2020": Дмитрий Танкович принял танцевальный вызов

Этой осенью состоится долгожданная премьера нового сезона самого танцевального шоу - "Танці з зірками". Понемногу организаторы раскрывают все детали нового сезона.
Свое участие в шоу уже подтвердили семь звезд украинского шоу-бизнеса, в числе которых Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина и Слава Каминская. Последняя передала челлендж #танціззіркамиркамиchallenge Дмитрию Танковичу.
Сегодня, 28 июля, телеведущий подтвердил свое участие в проекте, опубликовал забавное видео-подтверждение. В свою очередь Дмитрий вызвал на паркет сразу двоих: фэшн-дизайнера Андре Тана и реп-исполнительницу Alyona Alyona.
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Телеведучий Дмитро Танкович (@tankovichd) приймає #танціззіркамиchallengе від Слави Камінської і готується вийти на паркет у новому сезоні шоу У свою чергу Дмитро передає танцювальний виклик одразу двом зіркам – реп-виконавиці Alyona Alyona (@alyona.alyona.official) та фешн-дизайнеру Андре Тану (@andre_tan_official) Як думаєш, чи погодяться вони взяти участь?
Дмитрий уже имеет опыт "Танцев со звездами", так как был ведущим танцевального шоу и даже пытался танцевать со своей соведущей.
"Танцы — это большой вызов для меня, я хочу себя испытать и научиться новому. Это шоу — испытание в первую очередь для зрителей, а не для меня", — прокомментировал свое участие в шоу ведущий.
Ранее в шоу назвали имена судей нового сезона. Ими стали Екатерина Кухар и Влад Яма. К ним присоединился и легендарный танцор и хорегораф Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи держат в секрете.