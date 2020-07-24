"Танцы со звездами 2020": названы партнеры Тараса Цимбалюка и Дарьи Петрожицкой

Уже этой осенью на телеканале "1+1" телезрители смогут поболеть за свою любимую пару. Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая уже имеют партнеров, с которыми выйдут на танцевальный паркет.

Информация о партнерах звездных участников шоу появилась на сайте телеканала "1+1". Партнершей украинского актера, исполнителя главной роли фильма "Черный ворон" и сериала "Поймать Кайдаша" Тараса Цимбалюка стала хореографиня Яна Заец.

В танцевальном проект девушка будет участвовать во второй раз. Во втором сезоне танцевального шоу Яна Заяц танцевала с Ираклием Макацарии, заняв третье место.

"Мне повезло с партнершей, Яна - человек-боец, настоящий профессионал. Она - чемпион, который мотивирует меня идти вперед", - отметил Тарас Цимбалюк.

С Дарьей Петрожицькою - звездой сериала "Папик" и участницей шоу "Голос страны" на паркет выйдет новый хореограф Игорь Гелуненко. По словам артистки, у нее замечательный партнер, которому она доверяет, и который ее мотивирует, заставляет работать.

"Мы с ним оба новенькие на "Танцах со звездами", и может от этого нам так комфортно друг с другом. Посмотрим, что будет между нами на паркете", - прокомментировала Петрожицька.

Напомним, свое участие в проекте подтвердили украинские звезды шоу-бизнеса Надежда Мейхер, Олег Винник, Санта Димопулос, Дарья Петрожицкая, Тарас Цимбалюк и солистка The Hardkiss Юлия Санина.

Также, ранее в шоу назвали имена судей нового сезона. Ими стали Екатерина Кухар и Влад Яма. К ним присоединился и легендарный танцор и хорегораф Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи пока не раскрывают.