Огненная дива: Настя Каменских покоряет поклонников (Фото)

Экс-участница популярного дуэта Потап и Настя Каменских снова поделилась откровенным фото в своем профиле в Instagram.

Знаменитая украинская певица Настя Каменских не устает радовать поклонников новыми жаркими снимками.

В очередной раз она поделилась сексуальным фото в своем Instagram-аккануте.

Жена Потапа опубликовала, на котором позирует у бассейна в эффектном сдельном купальнике со змеиным принтом.

В подписи к снимку артистке захотелось узнать побольше о своих поклонниках. Она предложила им написать в комментариях под снимков, с какой из ее песен они себя ассоциируют.

"Любимые, хочу узнать о вас немножко больше. А расскажите-ка, какая именно ты из моих песен? Пиши в комментариях цифру или хештег (а может и несколько) с названием песни. А я рандомно полайкаю фотки некоторых", — написала певица.

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских позировала с мокрыми волосами, демонстрируя естественную красоту без макияжа.