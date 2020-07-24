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Огненная дива: Настя Каменских покоряет поклонников (Фото)

Огненная дива: Настя Каменских покоряет поклонников (Фото)
09:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Экс-участница популярного дуэта Потап и Настя Каменских снова поделилась откровенным фото в своем профиле в Instagram.

Знаменитая украинская певица Настя Каменских не устает радовать поклонников новыми жаркими снимками.

В очередной раз она поделилась сексуальным фото в своем Instagram-аккануте.

Жена Потапа опубликовала, на котором позирует у бассейна в эффектном сдельном купальнике со змеиным принтом.

 
 
 
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Любимые, хочу узнать о вас немножко больше А расскажите-ка, какая именно ты из моих песен? Пиши в комментариях цифру или хештег (а может и несколько) с названием песни. А я рандомно полайкаю фотки некоторых ⠀ Стильная и спортивная малышка с ногами как у Кендалл и попой как у Ким? #ПОПАКАКУКИМ Горячая chica caliente, которая любит опасных мужчин и обожает танцевать #PELIGROSO Ценишь моменты и #ВОСПОМИНАНИЯ, а в твоем телефоне миллион фото, из которых получился бы целый клип Настоящая pantera negra с gigante харизмой и энергией, которая всегда идет к своей мечте #ELEFANTE Безумно влюблена в своего мужчину и тебя будто ломает от этого чувства, но ты никогда не позволишь этому чувству себя сломать #LOMALA Твоя жизнь - сплошной праздник! Да ты и сама party chica! с тобой всегда интересно и весело #ЭТОМОЯНОЧЬ Ты муза и вдохновение, ты всегда держишь любимого за руку и никогда его не отпустишь #ТРИМАЙ Всегда уверенная в себе, настойчивая, знаешь, чего хочешь. С тобой точно «не попутаешь берега»! Но если необходимо, то готова и на second chance #ДАЙМНЕ Ты девушка-конфетка, страстно влюблена, но не хочешь торопиться и показывать свои чувства. Предпочитаешь растягивать удовольствия, как #LOLLIPOP Ты оберегаешь свою любовь и, дав обещание, ты будешь беречь и хранить вашу любовь всю жизнь. Ты ценишь минуты, когда вы только вдвоем #ОБІЦЯЮ Твоя жизнь - приключение! Ты обожаешь путешествовать! Кстати, почему бы при первой же возможности не полететь в #Miami Ты помнишь все важные для вас даты (первая встреча, первый поцелуй, первое «люблю», первый закат и рассвет вместе) и с шариками/цветами в охапке празднуешь их все #ТЫЖЕНЕЗАБЫЛ ⠀ Пишите цифру в комментариях - посмотрим, кого из нас больше

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В подписи к снимку артистке захотелось узнать побольше о своих поклонниках. Она предложила им написать в комментариях под снимков, с какой из ее песен они себя ассоциируют.

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"Любимые, хочу узнать о вас немножко больше. А расскажите-ка, какая именно ты из моих песен? Пиши в комментариях цифру или хештег (а может и несколько) с названием песни. А я рандомно полайкаю фотки некоторых", — написала певица.

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских позировала с мокрыми волосами, демонстрируя естественную красоту без макияжа.

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Знаменитости, Настя Каменских, Певица.

Автор:

Телеграф
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