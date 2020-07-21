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"Мисс сухой лед" Екатерина Диденко вступила в новые отношения

"Мисс сухой лед" Екатерина Диденко вступила в новые отношения
15:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Мать-одиночка Екатерина Диденко закрутила новый роман через четыре месяца после трагической смерти мужа.

Похоже, что после смерти мужа Валентина, российская блогерша Екатерина Диденко, которая называет себя "Аптечным ревизорро", страдала недолго. Недавно она увеличила себе размер груди, сняла брекеты, а теперь призналась, что вступила в новые отношения.

Правда ли Диденко влюблена и нашла своим детям нового отца, либо же это является очередным пиар-ходом, пока непонятно.

В своем микроблоге в Instagram она поделилась снимком с молодым человеком, который ее обнимает.

"Я сама пока не понимаю, что происходит со мной", - призналась блогерша.

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Как известно, в ночь с 28 на 29 февраля текущего года Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей в бане. Супруг блогерши решил добавить "изюминку" в этот праздник и купил в подарок 25 килограммов сухого льда, который впоследствии привел к ряду смертей на празднике. Лед засыпали в бассейн и все дружно начали прыгать в воду. Но веселья не получилось: началась химическая реакция и трое людей, в частности муж Екатерины, умерли. Врачи назвали причиной смерти тяжелое отравление  двуокисью углерода, что привело к отеку легких.

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Знаменитости, Екатерина Диденко.

Автор:

Телеграф
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