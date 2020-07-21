"Мисс сухой лед" Екатерина Диденко вступила в новые отношения

Похоже, что после смерти мужа Валентина, российская блогерша Екатерина Диденко, которая называет себя "Аптечным ревизорро", страдала недолго. Недавно она увеличила себе размер груди, сняла брекеты, а теперь призналась, что вступила в новые отношения.
Правда ли Диденко влюблена и нашла своим детям нового отца, либо же это является очередным пиар-ходом, пока непонятно.
В своем микроблоге в Instagram она поделилась снимком с молодым человеком, который ее обнимает.
"Я сама пока не понимаю, что происходит со мной", - призналась блогерша.
Как известно, в ночь с 28 на 29 февраля текущего года Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей в бане. Супруг блогерши решил добавить "изюминку" в этот праздник и купил в подарок 25 килограммов сухого льда, который впоследствии привел к ряду смертей на празднике. Лед засыпали в бассейн и все дружно начали прыгать в воду. Но веселья не получилось: началась химическая реакция и трое людей, в частности муж Екатерины, умерли. Врачи назвали причиной смерти тяжелое отравление двуокисью углерода, что привело к отеку легких.