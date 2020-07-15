Обстановка по кайфу: Эмбер Херд унизила Джонни Деппа в суде

Эмбер Херд показала унизительное фото Джонни Деппа, на котором он был "под кумаром".

Судебные разбирательства между Эмбер Херд и Джонни Деппом продолжается. Экс-супруги выливают друг на друга тонны грязи во время судебного процесса, в ходе которого выясняется было ли насилие со стороны Деппа, или же Херд лжет.

В ходе разбирательств защита Эмбер Херд рассказала, что в мае 2014 года 34-летняя Херд и ее 57-летний бывший супруг Депп летели из Бостона в Лос-Анджелес, где, как утверждается, актер "Пиратов Карибского моря" много пил и употреблял коктейль из наркотиков.

Об этом сообщает The Daily Mail

В доказательство своих слов Херд показала снимок, на котором ее бывший супруг был то ли "под кайфом", то ли сильно уставший.

Защита голливудского актера отрицает обвинения и говорит, что в тот вечер он был очень усталым после 17-часового рабочего дня, а фотографию Эмбер Херд сделала только для того, чтобы потом его унизить.

"Я был под кумаром. Она сфотографировала меня и показала снимок на следующий день, сказав: "Посмотри, во что ты превратился... Посмотри на себя, ты отвратительный", – прокомментировал фото актер.

Кроме того личный помощник Джонни Деппа назвал Эмбер Херд "Психопатическим пони", и напомнил, что она была арестована за насилие в семье в 2009 году после кричащего скандала со своей подругой.