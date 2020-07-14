"Давайте посмотрим, есть ли у этого моллюска парочка яиц": Джонни Депп грозился оскопить Илона Маска

Голливудский актер Джонни Депп грозился отрезать мужское достоинство главы SpaceX и Tesla Илона Маска, которого он заподозрил в интрижке со своей женой Эмбер Херд. Текст соответствующего содержания представили во время судебных слушаний в Лондоне, передает издание Page Six.

"Давайте посмотрим, есть ли у этого моллюска парочка яиц, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Я покажу ему то, чего он никогда раньше не видел, например, другую сторону его пениса, когда я отрежу его", - якобы писал Депп, имея в виду основателя компании Tesla.

Отметим, что сам Маск категорически отвергал предположения о том, что у него был роман с Эмбер Херд в ту пору, когда она еще была замужем за Деппом. По его словам, их отношения начались уже после того, как Депп и Херд расстались.

Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun за то, что в одной из статей он был охарактеризован как "человек, избивающий свою жену". Во время судебного процесса достоянием общественности стали многие пикантные детали супружеской жизни актера.

Так, в одном из посланий к своему приятелю он обещал "надругаться над обгоревшим трупом жены". Также Депп жаловался, что кто-то подкладывал ему в постель продукты жизнедеятельности человека.