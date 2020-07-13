Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой

Дело о разводе актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд кажется никогда не закончится. Появились новые детали, касающиеся романа актрисы с изобретателем Илоном Маском.

Рабочие комплекса, в котором проживали актеры, прислали в суд, свои показания, которые записали на видео. Алехандро Ромеро и Тринити Эспарса сообщают, что неоднократно видели, как Эмбер Херд приводила Илона Маска в квартиру. Также не раз актрису видели со следами избиения на лице.

Бывший обслуживающий персонал утверждает, что 21 мая, в день, "когда Джонни Депп избил Эмбер Херд", на лице актрисы не было никаких следов насилия. Сказать бы, что макияж творит чудеса, так нет. Следующую неделю Эмбер не наносила макияж, но и синяков не было видно.

Только 27 мая у нее заметили синяк под глазом. Позже насильственные следы появились 4 июня, которые "были очень похожи на следы от рук", видимо ее душили. Но Джонни Депп тут не при чем, ведь актера тогда не было не то чтобы в городе, но и в стране тоже.

Консьержка считает, что значит "кто-то это сделал вместо Деппа". На вопрос "С кем в тот период часто виделась мисс Херд" Эспарса ответила: "Илон Маск".

То же ответил и экс-охранник дома Алехандро Ромеро, который рассказал, что выдел Маска "пару раз в неделю". Алехандро сообщил, что изобретатель приходил к Херд поздно вечером, но ни разу не видел, чтобы он уходил, когда к актрисе после полуночи приходил еще один мужчина.