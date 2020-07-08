Отрезала палец: Джонни Депп поделился ужасами семейной жизни с Эмбер Херд

Звезда фильмов "Пираты Карибского моря" приехал в здание суда в темно-синем костюме, белой рубашке с черным галстуком и в темных очках. Экс-супруга актера надела на заседание суда черное платье, дополнив его красным шарфом, завязанным вокруг лица.
Об этом сообщает Reuters.
Адвокаты газеты заявили, что докажут виновность актера в избиении Херд, ведь он заставляя ее опасаться за свою жизнь во время жестоких гневов, вызванных алкоголем или наркотиками, и, иногда, когда он ложно обвинял ее в неверности.
"Во избежание каких-либо сомнений заявляю, я никогда в своей жизни не обращался плохо с госпожой Херд или любой другой женщиной", — сказал Депп в суде.
Кроме того он назвал Эмбер Херд расчетливой, эмоциональной, нечестной и нарциссической.
В документах, представленных в суде, команда Деппа также сообщила, что Херд вступила в связь с исполнительным директором Tesla Илоном Маском в начале 2015 года, вскоре после того, как они поженились и крутила роман с коллегой Джеймсом Франко.
Свидетельствуя в суде, Депп рассказал, что стремился избежать конфронтации с Херд и поделился ужасами, с которыми он столкнулся во время супружеской жизни. Она бросила в него бутылкой воды, отрубила ему палец и испражнилась в их постели.
Судья Эндрю Никол сообщил, что рассмотрение дела продлится три недели. На следующих заседаниях показания по видеосвязи дадут бывшая партнерша Деппа Ванесса Паради и актриса Вайнона Райдер.