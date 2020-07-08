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Отрезала палец: Джонни Депп поделился ужасами семейной жизни с Эмбер Херд

Отрезала палец: Джонни Депп поделился ужасами семейной жизни с Эмбер Херд
13:00 Сегодня Телеграф
Вчера, 7 июня, Высокий суд Лондона начал рассматривать иск голливудского актера Джонни Джеппа к газете The Sun. В одной из статьей датированной апрелем 2018 года Деппа обвинили в избиении жены.

Звезда фильмов "Пираты Карибского моря" приехал в здание суда в темно-синем костюме, белой рубашке с черным галстуком и в темных очках. Экс-супруга актера надела на заседание суда черное платье, дополнив его красным шарфом, завязанным вокруг лица.

Об этом сообщает Reuters.

Адвокаты газеты заявили, что докажут виновность актера в избиении Херд, ведь он заставляя ее опасаться за свою жизнь во время жестоких гневов, вызванных алкоголем или наркотиками,  и, иногда, когда он ложно обвинял ее в неверности.

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"Во избежание каких-либо сомнений заявляю, я никогда в своей жизни не обращался плохо с госпожой Херд или любой другой  женщиной", — сказал Депп в суде.

Кроме того он назвал Эмбер Херд расчетливой, эмоциональной, нечестной и нарциссической.

В документах, представленных в суде, команда Деппа также сообщила, что Херд вступила в связь с исполнительным директором Tesla Илоном Маском в начале 2015 года, вскоре после того, как они поженились и крутила роман с коллегой Джеймсом Франко.

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Свидетельствуя в суде, Депп рассказал, что стремился избежать конфронтации с Херд и поделился ужасами, с которыми он столкнулся во время супружеской жизни. Она бросила в него бутылкой воды, отрубила ему палец и испражнилась в их постели.

Судья Эндрю Никол сообщил, что рассмотрение дела продлится три недели. На следующих заседаниях показания по видеосвязи дадут бывшая партнерша Деппа Ванесса Паради и актриса Вайнона Райдер.

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Развод, Джонни Депп, Знаменитости, Эмбер Херд.

Автор:

Телеграф
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