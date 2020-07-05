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"Мы плачем, пока пишем эти строки": звезда "Грязных танцев" объявила о разводе

"Мы плачем, пока пишем эти строки": звезда "Грязных танцев" объявила о разводе
17:20 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Дженнифер Грей и Кларк Грегг сделали совместное заявление - пара разводится. Сообщение появилось на страничках звезд в Instagram.

60-летняя звезда фильма "Грязные танцы" Дженнифер Грей и 58-летний актер Кларк Грегг («Мстители», «Железный человек») объявили о расставании.

Пара прожила вместе 19 лет. 

"Мы расстались в январе, понимая, что мы навсегда останемся семьей, в которой любят, заботятся и ценят друг друга. Это решение нам далось нелегко, но мы остаемся близкими людьми и глубоко благодарны друг другу за совместную жизнь и нашу потрясающую дочь. Мы плачем, пока пишем эти строки", — говорится в заявлении.

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Грей и Грегг начали встречаться в 2000-м, а год спустя они поженились. В декабре того же года на свет появилась их единственная дочь Стелла Грегг.

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Развод, Актриса, Кларк Грегг, Дженнифер Грей.

Автор:

Телеграф
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