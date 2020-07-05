"Мы плачем, пока пишем эти строки": звезда "Грязных танцев" объявила о разводе

60-летняя звезда фильма "Грязные танцы" Дженнифер Грей и 58-летний актер Кларк Грегг («Мстители», «Железный человек») объявили о расставании.
Пара прожила вместе 19 лет.
"Мы расстались в январе, понимая, что мы навсегда останемся семьей, в которой любят, заботятся и ценят друг друга. Это решение нам далось нелегко, но мы остаемся близкими людьми и глубоко благодарны друг другу за совместную жизнь и нашу потрясающую дочь. Мы плачем, пока пишем эти строки", — говорится в заявлении.
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after 19 years together, we separated in january, knowing we’d always be a family who loves, values and cares for each other. we recently made the difficult decision to divorce, but we remain close and are deeply grateful for the life we’ve shared and the wonderful daughter we’ve raised. - jennifer & clark p.s. totally crying as we post this
Грей и Грегг начали встречаться в 2000-м, а год спустя они поженились. В декабре того же года на свет появилась их единственная дочь Стелла Грегг.