"Мы плачем, пока пишем эти строки": звезда "Грязных танцев" объявила о разводе

Дженнифер Грей и Кларк Грегг сделали совместное заявление - пара разводится. Сообщение появилось на страничках звезд в Instagram.

60-летняя звезда фильма "Грязные танцы" Дженнифер Грей и 58-летний актер Кларк Грегг («Мстители», «Железный человек») объявили о расставании.

Пара прожила вместе 19 лет.

"Мы расстались в январе, понимая, что мы навсегда останемся семьей, в которой любят, заботятся и ценят друг друга. Это решение нам далось нелегко, но мы остаемся близкими людьми и глубоко благодарны друг другу за совместную жизнь и нашу потрясающую дочь. Мы плачем, пока пишем эти строки", — говорится в заявлении.

Грей и Грегг начали встречаться в 2000-м, а год спустя они поженились. В декабре того же года на свет появилась их единственная дочь Стелла Грегг.