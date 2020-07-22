Дразнит мужскую аудиторию: Настя Каменских показала сексуальные формы (Фото)

Супруга и экс-партнерша по сцене репера Потапа Настя Каменских показала, как проводит утро.

Знаменитая украинская певица Настя Каменских не устает делиться новыми горячими снимками и подробностями своей жизни с поклонниками.

Сегодняшнее утро знаменитость провела в бассейне, о чем рассказала в своем Instagram.

Певица позировала с мокрыми волосами, демонстрируя естественную красоту без макияжа.

"These hot summer mornings" ( "Эти жаркие летние утра" - ред. ), - написала певица под снимком.

Для снимка Каменских выбрала очень стильный купальник — белый топ с изображениями маленьких кактусов и светло-оранжевые плавки. Однако одна из подписчиц Насти пошутила, что видела такой купальник на Алиэкспресс.