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Дразнит мужскую аудиторию: Настя Каменских показала сексуальные формы (Фото)

Дразнит мужскую аудиторию: Настя Каменских показала сексуальные формы (Фото)
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Супруга и экс-партнерша по сцене репера Потапа Настя Каменских показала, как проводит утро.

Знаменитая украинская певица Настя Каменских не устает делиться новыми горячими снимками и подробностями своей жизни с поклонниками. 

Сегодняшнее утро знаменитость провела в бассейне, о чем рассказала в своем Instagram.

Певица позировала с мокрыми волосами, демонстрируя естественную красоту без макияжа.

 
 
 
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These hot summer mornings⠀ #pooltime #morningvibes

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"These hot summer mornings" ( "Эти жаркие летние утра" - ред. ), - написала певица под снимком.

Настя Каменских похвасталась стройными ножками в эффектном луке (Фото)

Для снимка Каменских выбрала очень стильный купальник — белый топ с изображениями маленьких кактусов и светло-оранжевые плавки. Однако одна из подписчиц Насти пошутила, что видела такой купальник на Алиэкспресс.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Настя Каменских, Певица.

Автор:

Телеграф
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