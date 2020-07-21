Настя Каменских похвасталась стройными ножками в эффектном луке (Фото)

Настя Каменских в своем Instagram артистка продемонстрировала эффектный трендовый лук для лета. Источник: Новости Ю

Певица давно покорила публику своими стильными нарядами. NK в очередной раз показала смелый look, объединив кожаные минишорты с белой рубашкой.

С начала недели Настя традиционно начинает не только из списка дел, но и с позирования на камеру. С каждым разом ее летний гардероб пополняется только стильной одеждой, которую звезда непосредственно демонстрирует в своем Инстаграме.

На этот раз артистка выбрала дерзкий образ и сделала ставку на всегда модную классику. Она предстала в легкой рубашке с большим карманом, которую украсили кисти кремового цвета. Эпатажа Каменских добавила, надев кожаные мини-шорты с металлической фурнитурой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 19 Июл 2020 в 11:37 PDT

Также она дополнила свой образ блестящими серьгами-кольцами, а макияж сделала с акцентом на глаза.

Напомним, Настя Каменских порадовала своих фанатов новым снимком, где певица позирует на фоне украинской природы.