Настя Каменских похвасталась стройными ножками в эффектном луке (Фото)

Певица давно покорила публику своими стильными нарядами. NK в очередной раз показала смелый look, объединив кожаные минишорты с белой рубашкой.
С начала недели Настя традиционно начинает не только из списка дел, но и с позирования на камеру. С каждым разом ее летний гардероб пополняется только стильной одеждой, которую звезда непосредственно демонстрирует в своем Инстаграме.
На этот раз артистка выбрала дерзкий образ и сделала ставку на всегда модную классику. Она предстала в легкой рубашке с большим карманом, которую украсили кисти кремового цвета. Эпатажа Каменских добавила, надев кожаные мини-шорты с металлической фурнитурой.
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Также она дополнила свой образ блестящими серьгами-кольцами, а макияж сделала с акцентом на глаза.
Напомним, Настя Каменских порадовала своих фанатов новым снимком, где певица позирует на фоне украинской природы.