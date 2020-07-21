Надя Дорофеева зажигательно станцевала для поклонников (Видео)

Певица Надя Дорофеева – пока еще солистка группы "Время и Стекло". Скорее всего, действительно, группа решила записать последнюю песню для своих поклонников.
Звезды все-таки согласились записать к песне Last Dance клип. Преднамеренно для съемок нового клипа Наде Дорофеевой пришлось намокнуть прямо посреди съемочной площадки. Видеоролик артистка опубликовала в своем профиле в Instagram.
Украинская певица предстала в изящном винтажном образе для последнего клипа группы "Время и Стекло". Она решила показать поклонникам одну из локаций, на которой производились съемки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В подписи к опубликованному видео знаменитость уточнила, что съемки являются красивыми и мокрыми. Также она отметила, что больше деталей со съемок последнего клипа "Время и Стекло" в ее DODO VLOG.
Напомним, модель Деми Роуз похвасталась обольстительными формами перед своими фолловерами. Новые снимки, которые взбудоражили сеть, Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.