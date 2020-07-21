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Надя Дорофеева зажигательно станцевала для поклонников (Видео)
Надя Дорофеева зажигательно станцевала для поклонников (Видео)

Надя Дорофеева зажигательно станцевала для поклонников (Видео)

Надя Дорофеева зажигательно станцевала для поклонников (Видео)
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
29-летняя украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в своем фотоблоге новый видеоролик.

Певица Надя Дорофеева – пока еще солистка группы "Время и Стекло". Скорее всего, действительно, группа решила записать последнюю песню для своих поклонников.

Звезды все-таки согласились записать к песне Last Dance клип. Преднамеренно для съемок нового клипа Наде Дорофеевой  пришлось намокнуть прямо посреди съемочной площадки. Видеоролик артистка опубликовала в своем профиле в Instagram.

Украинская певица предстала в изящном винтажном образе для последнего клипа группы "Время и Стекло". Она решила показать поклонникам одну из локаций, на которой производились съемки. 

 
 
 
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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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В подписи к опубликованному видео знаменитость уточнила, что съемки являются красивыми и мокрыми. Также она отметила, что больше деталей со съемок последнего клипа "Время и Стекло" в ее DODO VLOG.

Напомним, модель Деми Роуз похвасталась обольстительными формами перед своими фолловерами. Новые снимки, которые взбудоражили сеть, Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

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Все по теме:

Песни, Надя Дорофеева, Клипы, Время и Стекло.

Автор:

Телеграф
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