Надя Дорофеева зажигательно станцевала для поклонников (Видео)

29-летняя украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в своем фотоблоге новый видеоролик.

Певица Надя Дорофеева – пока еще солистка группы "Время и Стекло". Скорее всего, действительно, группа решила записать последнюю песню для своих поклонников.

Звезды все-таки согласились записать к песне Last Dance клип. Преднамеренно для съемок нового клипа Наде Дорофеевой пришлось намокнуть прямо посреди съемочной площадки. Видеоролик артистка опубликовала в своем профиле в Instagram.

Украинская певица предстала в изящном винтажном образе для последнего клипа группы "Время и Стекло". Она решила показать поклонникам одну из локаций, на которой производились съемки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 20 Июл 2020 в 5:35 PDT

В подписи к опубликованному видео знаменитость уточнила, что съемки являются красивыми и мокрыми. Также она отметила, что больше деталей со съемок последнего клипа "Время и Стекло" в ее DODO VLOG.

Напомним, модель Деми Роуз похвасталась обольстительными формами перед своими фолловерами. Новые снимки, которые взбудоражили сеть, Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.