Деми Роуз засветила пышные формы в крошечном бикини (Фото)

Звезда социальных сетей, модель Деми Роуз похвасталась обольстительными формами перед своими фолловерами. Новые снимки, которые взбудоражили сеть, Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Британская модель Деми Роуз продолжает будоражить сеть своими откровенными фотографиями.

На данный момент знаменитость проводит летние дни на жарком острове Ибица, который расположен в Средиземном море. Эффектными фотографиями с отдыха делится со своими фолловерами на личной странице в Инстаграме.

Деми Роуз предстала перед камерой, сидя на палубе роскошной яхты, на фоне голубого моря. Таким образом она в очередной раз похвасталась своими пышными формами и подчеркнула сексуальность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi (@demirose) 19 Июл 2020 в 12:15 PDT

Отметим, что модель позирует в крохотном разноцветном бикини, которое едва прикрыло ее интимные зоны. Она совсем не стесняясь продемонстрировала огромные обнаженные груди.

Заметно, что опубликованная фотография была сделана после купания. При этом, на лице у Деми Роуз сияет легкий естественный макияж с коричневым блеском на губах.

"Все становится на свои места", – написала в публикации знаменитость.

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