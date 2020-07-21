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Деми Роуз засветила пышные формы в крошечном бикини (Фото)

Деми Роуз засветила пышные формы в крошечном бикини (Фото)
Обновлено 08:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Звезда социальных сетей, модель Деми Роуз похвасталась обольстительными формами перед своими фолловерами. Новые снимки, которые взбудоражили сеть, Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Британская модель Деми Роуз продолжает будоражить сеть своими откровенными фотографиями. 

На данный момент знаменитость проводит летние дни на жарком острове Ибица, который расположен в Средиземном море. Эффектными фотографиями с отдыха делится со своими фолловерами на личной странице в Инстаграме.

Деми Роуз предстала перед камерой, сидя на палубе роскошной яхты, на фоне голубого моря. Таким образом она в очередной раз похвасталась своими пышными формами и подчеркнула сексуальность. 

 
 
 
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Публикация от Demi (@demirose)

Отметим, что модель позирует в крохотном разноцветном бикини, которое едва прикрыло ее интимные зоны. Она совсем не стесняясь продемонстрировала огромные обнаженные груди. 

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Заметно, что опубликованная фотография была сделана после купания. При этом, на лице у Деми Роуз сияет легкий естественный макияж с коричневым блеском на губах.

"Все становится на свои места", – написала в публикации знаменитость.

Напомним, актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась секретом стройного тела и здоровой кожи.

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Все по теме:

Отдых, Модели, Бикини, Деми Роуз.

Автор:

Телеграф
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