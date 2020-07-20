Дженнифер Лопес рассказала, как поддержать идеальную форму тела

50-летняя Дженнифер Лопес рассказала, как поддерживает свою идеальную форму.
Лопес сообщила, что за сутки она выпивает не менее семи стаканов воды с лимоном. На завтрак знаменитость предпочитает есть протеиновый или овсяный смузи..
На протяжении дня артистка соблюдает сбалансированное питание, содержащее белки и питательные вещества:
фрукты,
куриная грудка,
говядина,
рыба и сыры.
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При этом она иногда конечно же не может отказаться от чипсов или жареной курицы.
Важной частью своей жизни знаменитость называет спорт. Лопес рассказала, что в этом заключается ее счастье.
"Танец всегда был огромной частью моей жизни, поэтому время, которое я уделяю, чтобы двигать телом и делать то, что лучше для меня, — это и есть ключ к счастью", — рассказала Дженнифер Лопес.
Напомним, внук французской кинозвезды Кэтрин Денев, 32-летний Игорь Вадим, арестован полицией по подозрению в связях с итальянской мафией и участии в подделке денег.