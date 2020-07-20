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Дженнифер Лопес рассказала, как поддержать идеальную форму тела

Дженнифер Лопес рассказала, как поддержать идеальную форму тела
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась секретом стройного тела и здоровой кожи.

50-летняя Дженнифер Лопес рассказала, как поддерживает свою идеальную форму.

Лопес сообщила, что за сутки она выпивает не менее семи стаканов воды с лимоном. На завтрак знаменитость предпочитает есть протеиновый или овсяный смузи..

На протяжении дня артистка соблюдает сбалансированное питание, содержащее белки и питательные вещества:

  • салаты из овощей,

  • фрукты,

  • куриная грудка,

  • говядина,

  • рыба и сыры. 

 
 
 
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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

При этом она иногда конечно же не может отказаться от чипсов или жареной курицы.

Важной частью своей жизни знаменитость называет спорт. Лопес рассказала, что в этом заключается ее счастье.

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"Танец всегда был огромной частью моей жизни, поэтому время, которое я уделяю, чтобы двигать телом и делать то, что лучше для меня, — это и есть ключ к счастью", — рассказала Дженнифер Лопес.

Напомним, внук французской кинозвезды Кэтрин Денев, 32-летний Игорь Вадим, арестован полицией по подозрению в связях с итальянской мафией и участии в подделке денег.

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Все по теме:

Здоровье, Дженнифер Лопес, Секрет красоты.

Автор:

Телеграф
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