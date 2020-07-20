Дженнифер Лопес рассказала, как поддержать идеальную форму тела

Актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась секретом стройного тела и здоровой кожи.

50-летняя Дженнифер Лопес рассказала, как поддерживает свою идеальную форму.

Лопес сообщила, что за сутки она выпивает не менее семи стаканов воды с лимоном. На завтрак знаменитость предпочитает есть протеиновый или овсяный смузи..

На протяжении дня артистка соблюдает сбалансированное питание, содержащее белки и питательные вещества:

салаты из овощей,

фрукты,

куриная грудка,

говядина,

рыба и сыры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 26 Июн 2020 в 7:10 PDT

При этом она иногда конечно же не может отказаться от чипсов или жареной курицы.

Важной частью своей жизни знаменитость называет спорт. Лопес рассказала, что в этом заключается ее счастье.

"Танец всегда был огромной частью моей жизни, поэтому время, которое я уделяю, чтобы двигать телом и делать то, что лучше для меня, — это и есть ключ к счастью", — рассказала Дженнифер Лопес.

Напомним, внук французской кинозвезды Кэтрин Денев, 32-летний Игорь Вадим, арестован полицией по подозрению в связях с итальянской мафией и участии в подделке денег.