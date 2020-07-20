61-летняя Мадонна показала, чем занимается дома с молодым любовником

В сети заметили, что реабилитация певицы Мадонны после травмы проходит очень "горячо".

Певица Мадонна продолжает делиться со своими фолловерами провокационными фотографиями.

На днях она опубликовала селфи в одних трусах, а на этот раз показала, как занимается растяжкой с помощью своего молодого бойфренда Ахламалика Уильямса.

Стоит отметить, что на данный момент Мадонна восстанавливается после травмы колена, которую она получила в ходе своего тура Madame X. После случившегося знаменитость передвигается с помощью костылей.

Реабилитация не должна быть скучной, — подписала снимок Мадонна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Rehab doesn’t have to be boring.............. @ahla_malik Публикация от Madonna (@madonna) 16 Июл 2020 в 12:07 PDT

"Мадонна в своем стиле", "Я бы не отказался побывать на месте этого парня", "Вот что значит любить Мадонну", "У вас потрясающая гибкость", — пишут в комментариях певицы поклонники.

Напомним, что молодым возлюбленным Мадонны является 27-летний танцор ее шоу-балета. Мадонна и Ахламалик ни в коем случаи не скрывают свои отношения, они постоянно делятся в сети своими романтические фото и оставляют друг другу любовные послания в Instagram.