Алла Костромичева стала звездой обложки Harper's Bazaar (Фото)

Алла Костромичева, которая недавно откровенно рассказала, сколько ей платят за показы и фотосессии, появилась на обложке глянца и снялась в стильной фотосессии украинской редакции Harper's Bazaar.
Украинская модель опубликовала один из кадром на своей официальной странице в Инстаграм.
Алла позировала в лазурном свободном костюме от CHAKSHYN - украинского бренда, создающего оригинальную женскую одежду с элементами мужского гардероба. Снимки сделаны фотографом Аней Брудной.
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"Кайф! Новый Harper's Bazaar Ukraine. Верим в наших!" - подписала фото Костромичева.
Новый образ отчетливо подчеркнул скулы супермодели, а ее острый и выразительный взгляд придал снимку строгости.
Напомним, в июне Алла Костромичева решила рассказать, как в модельном бизнесе обстоят дела с наркотиками.