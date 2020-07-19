Алла Костромичева стала звездой обложки Harper's Bazaar (Фото)

Известная супермодель и телеведущая появилась на обложке летнего номера украинской версии международного журнала о моде Harper's Bazaar.

Алла Костромичева, которая недавно откровенно рассказала, сколько ей платят за показы и фотосессии, появилась на обложке глянца и снялась в стильной фотосессии украинской редакции Harper's Bazaar.

Украинская модель опубликовала один из кадром на своей официальной странице в Инстаграм.

Алла позировала в лазурном свободном костюме от CHAKSHYN - украинского бренда, создающего оригинальную женскую одежду с элементами мужского гардероба. Снимки сделаны фотографом Аней Брудной.

View this post on Instagram A post shared by Alla Kostromichova (@alla) on Jul 16, 2020 at 7:40am PDT

"Кайф! Новый Harper's Bazaar Ukraine. Верим в наших!" - подписала фото Костромичева.

Новый образ отчетливо подчеркнул скулы супермодели, а ее острый и выразительный взгляд придал снимку строгости.

Напомним, в июне Алла Костромичева решила рассказать, как в модельном бизнесе обстоят дела с наркотиками.