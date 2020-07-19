Скачать
Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинский журналист Юрий Бутусов заболел COVID-19: Разумков, Тимошенко, Геращенко и другие были с ним в одной студии
Украинский журналист Юрий Бутусов заболел COVID-19: Разумков, Тимошенко, Геращенко и другие были с ним в одной студии
В Раде готовят законопроект для борьбы с "деструктивными сектами"
В Раде готовят законопроект для борьбы с "деструктивными сектами"
Днепр-1 - Ворскла: видео онлайн-трансляция матча
Днепр-1 - Ворскла: видео онлайн-трансляция матча
Алла Костромичева стала звездой обложки Harper's Bazaar (Фото)
Алла Костромичева стала звездой обложки Harper's Bazaar (Фото)

Алла Костромичева стала звездой обложки Harper's Bazaar (Фото)

Алла Костромичева стала звездой обложки Harper's Bazaar (Фото)
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известная супермодель и телеведущая появилась на обложке летнего номера украинской версии международного журнала о моде Harper's Bazaar.

Алла Костромичева, которая недавно откровенно рассказала, сколько ей платят за показы и фотосессии, появилась на обложке глянца и снялась в стильной фотосессии украинской редакции Harper's Bazaar.

Украинская модель опубликовала один из кадром на своей официальной странице в Инстаграм.

Алла позировала в лазурном свободном костюме от CHAKSHYN - украинского бренда, создающего оригинальную женскую одежду с элементами мужского гардероба. Снимки сделаны фотографом Аней Брудной.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Alla Kostromichova (@alla) on

"Кайф! Новый Harper's Bazaar Ukraine. Верим в наших!" - подписала фото Костромичева.

Ирина Билык показала фото с двумя сыновьями и будущей невесткой

Новый образ отчетливо подчеркнул скулы супермодели, а ее острый и выразительный взгляд придал снимку строгости.

Напомним, в июне Алла Костромичева решила рассказать, как в модельном бизнесе обстоят дела с наркотиками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Harper's Bazaar, Алла Костромичева.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдерживание России: Пентагон ждет немедленной реакции НАТО
02 Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)
03 Медики перечислили признаки большого количества токсинов в печени
04 Выберите руну и узнайте свое настоящее будущее
05 "Вечеринка нардепов": Арахамию засняли танцующим в вышиванке (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сирия избирает новый парламент
Сирия избирает новый парламент
Непогода в Индонезии: погибли почти 4 десятка людей
Непогода в Индонезии: погибли почти 4 десятка людей
Борьба с &quot;коронакризисом&quot;: саммит ЕС решили продлить
Борьба с "коронакризисом": саммит ЕС решили продлить
Изменение климата: аномальную жару прогнозируют в будущем
Изменение климата: аномальную жару прогнозируют в будущем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь