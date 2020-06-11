Моделинг и наркотики: Алла Костромичова опровергла распространенный миф в мире моды

Супермодель решила рассказать, как в модельном бизнесе обстоят дела с наркотиками.

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" далеко не новичок в модельном бизнесе. Женщина профессионально занимается моделингом более десяти лет и, кажется, знает о нем все.

Например, действительно ли большинство моделей – наркозависимые.

Во-первых, не надо поддаваться стереотипам и судить об индустрии по фильму "Джиа" (биографическая драма о манекенщице Джие Мари Каранджи, которая была зависима от наркотиков и умерла от СПИДа в 26 лет). Во-вторых, люди переоценивают богемность этой профессии и доступность наркотиков, – отметила Алла.

Сама Алла, кстати, наркотики не пробовала и не собирается. Даже алкоголь модель практически не употребляет.

"Не забывайте, что вредные привычки отражаются не только на внешности, но и на здоровье", –напомнила Костромичова.