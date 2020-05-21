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Алла Костромичева рассказала о своих гонорарах: "На руки остается 30%"

Алла Костромичева рассказала о своих гонорарах: "На руки остается 30%"
21:50 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Ведущая передачи "Топ-модель по-украински" откровенно рассказала, сколько ей платят за показы и фотосессии.

Модель Алла Костромичева, ведущая передачи "Топ-модель по-украински" на Новом канале откровенно рассказала, сколько ей платят за показы и фотосессии.

Свои гонорары знаменитость рассекретила в свежем выпуске программы "Слава+", которая выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. "Сегодня я зарабатываю за показ полторы - три тысячи долларов. Фотосессия в зависимости какая, рекламная компания - двадцать", - призналась украинская модель.

Алла также отметила, что за границей нужно платить большие налоги, поэтому модели не могут получит всю сумму. "Во Франции, например, на руки остается 30%, в Америке - половина", - поделилась Костромичева.

 
 
 
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В беседе со Славой Деминым модель также рассказала о знакомстве с мужем-иностранцем и почему редко показывает его в соцсетях.

"Он очень непубличный человек, - говорит Алла. - Он не любит фотографироваться. Уговорить его на пост в Инстаграме - целая история".

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Модель, Заработок, Алла Костромичева.
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