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"Я должна была остановиться": дочь Оззи Осборна призналась, почему бросила пить

"Я должна была остановиться": дочь Оззи Осборна призналась, почему бросила пить
19:41 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Келли Озборн не употребляет уже 2,5 года.

Артистка Келли Осборн стала участницей программы HelloFresh Social Dinnering, которая выходит на KIIS FM. Девушка дала небольшое интервью, в котором рассказала про причину отказа от алкоголя. Дочь известного рок-исполнителя Оззи Осборна уточнила, что не употребляет уже с 2017 года.

35-летняя звезда раскрыла причину своего решения и призналась, что не хотела такой жизни.

"Я просто должна была остановиться. Я становлюсь веселым человеком, когда выпью, но после определенного момента я превращаюсь в ту девушку, про которую люди говорят: "Уведите ее отсюда!". Я не хотела просыпаться и называть это похмельем, я должна была остановиться", - поделилась Келли.

Осборн призналась, что 2018-й, год после решения вести трезвый образ жизни, был для нее самым сложным в жизни.

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"Короче говоря, все стало совсем мрачным. Я разочаровалась во всем в жизни, но больше всего я разочаровалась в себе", - уточнила звезда.

Напомним, пристрастие к алкогольным напиткам у Келли появилось еще в школе, а именно в 12 лет. Первый раз она попала в реабилитационный центр в 18-летнем возрасте.

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Все по теме:

Алкоголь, Зависимость, Келли Осборн, Оззи Озборн.
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