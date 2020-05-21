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Коул Спроус рассказал, почему не избавляется от новых усов

Коул Спроус рассказал, почему не избавляется от новых усов
10:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На его странице в Instagram появилась фотография, на которой его "кошерные усы" видны во всей красе.

За время карантина Коул Спроус, которого привыкли видеть с гладковыбритым лицом, решил отрастить усы и бородку, чем привлек особое внимание поклонников.

Недавно актер пообщался в прямом эфире с Джимми Фэллоном, и ведущий поинтересовался, почему он вдруг решил отпустить усы и бородку.

Я отращивал волосы и усы для роли, но потом начался карантин. И я подумал: я буду играть 17-летних еще лет восемьдесят, поэтому, пока есть возможность, надо попробовать и посмотреть, получится ли у меня отрастить усы. Я их подстригал и всячески заботился о том, чтобы это выглядело кошерно. Мы с братом даже соревновались, у кого волосы крепче. Но у него более "викингский" стиль, а у меня "викторианский", — отметил Коул.

 
 
 
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Some more from @alex_hainer to sever my audience in twain

Публикация от Cole Sprouse (@colesprouse)

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В апреле прошла громкая новость о том, что Коул Спроус расстался с Лили Рейнхарт. Фанаты пары переполошились и начали подозревать Коула в измене с Кайей Гербер, дочерью Синди Кроуфорд. Однако Спроус назвал эти слухи клеветой, а Лили назвала сплетников идиотами.

Позже инсайдер рассказал, что Лили и Коул не расставались, а просто решили проводить карантин порознь.

Лили и Коул по-прежнему вместе. Они не проводят вместе карантин, но они не расставались. В их отношениях всегда были взлеты и падения, но они каждый день общаются и заботятся друг о друге, — сказал источник.

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Знаменитости, Актер, Усы, Коул Спроус, Кошерные усы.
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