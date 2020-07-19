Ирина Билык показала фото с двумя сыновьями и будущей невесткой

Недавно Ирина Билык опубликовала семейное фото с двумя сыновьями и невесткой.
Знаменитость рассказывает о личной жизни и сыновьях в интервью с Катей Осадчей.
Отметим, что украинская исполнительница призналась, что ее старший сын Глеб нашел для себя потрясающую девушку, на которой уже готов жениться.
"Были рады поздравить Катю Осадчую с юбилеем Светской жизни. А какой вопрос вы бы задали Кате Осадчей?" - написала Билык.
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Были рады поздравить @kosadcha с юбилеем @svitsketv А какой вопрос вы бы задали Кате Осадчей?
В социальной сети артистки появилась семейная фотография с двумя сыновьями и невесткой, которая предстала с необычными розовыми волосами.
"Чудесная. У вас не только песни получаются потрясающими, но и мальчишки", "Что это за вульгарная девчонка рядом с милой Ириной Билык?", "Девочка как-будто ногу чью-то оторванную держит. Фильмы ужасов, блин", " Какие все миленькие! Табриза хочется взять на ручки. Лапулечки!" - комментируют поклонники.
Напомним, внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци провели тайную церемонию бракосочетания.