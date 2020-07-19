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Лилия Ребрик поделилась нежным фото с дочкой

Лилия Ребрик поделилась нежным фото с дочкой
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Лилия Ребрик умеет совмещать актерство, работу ведущей, роль прекрасной жены и отличной мамы. Ей дается это непросто, но она умеет брать себя в руки и не раз становилась примером для подражания для поклонников.

Одно из новых хобби знаменитости – садоводство. Лилия с удовольствием выращивает на своем маленьком огороде ягоды и овощи, а также рассаживает цветы.

Телезвезда представила свой вкусный десерт из домашней клубники и непосредственно рассказала о своих нелегких буднях. Рецептом она поделилась в посте Instagram.

На опубликованном снимке видно, что Лилия Ребрик сидит на лужайке вместе со своей младшей дочерью Полиной и кормит ее лакомством. Она поделилась рецептом в посте.

 
 
 
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Важкий тижневий марафон роботи нон-стоп завершено! Сьогодні я нарешті відпочиваю! Сил нема взагалі! Після 3 безсонних ночей, зйомок одразу у трьох проектах і паралельно 5-ти ранкових ефірів. Поки мама майже в “отключці” - їмо цієї суботи що, як-то кажуть, Бог пошле)))) А Бог нам послав... полуничку! Та ще й з власної грядки!!! Ви не уявляєте який це захват збирати ті плоди, які ти сам виростив, над створенням і "народженням" яких ти сам натхненно трудився!

Знаменитость провела экскурсию по своим теплицам и между грядок, при этом она выглядела очень стильно и эффектно. 

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"Важкий тижневий марафон роботи нон-стоп завершено! Сил нема взагалі! Після 3 безсонних ночей, зйомок одразу у трьох проектах і паралельно 5-ти ранкових ефірів. Поки мама майже в “отключці” - їмо цієї суботи що, як-то кажуть, Бог пошле. А Бог нам послав... полуничку! Та ще й з власної грядки! Ви не уявляєте який це захват збирати ті плоди, які ти сам виростив, над створенням і "народженням" яких ти сам натхненно трудився! Сьогодні всією родиною зібрали наш невеличкий врожай (але хто був головний "збирач" - бачите на фото)! Страва сьогодні буде максимально проста! Зробимо клубніку зі сметаною?

Смак мого дитинства і одночасно моя улюблена страва, якою, думаю, ніколи не зможу наїстися. Так, здається, дуже банальна страва, але й в її приготуванні є свої секрети! Берете 700 гр полуниці, 2 столових ложки цукру і 3 столові ложки сметани. Полуницю помийте ледь-ледь теплою водою, відділіть плодоніжки від ягід. Одну ягідку відкладіть для прикраси. Складіть полунички у чашу блендера або в якусь миску. Збийте блендером (якщо не маєте - можна виделкою або толкушккою). Подрібнити полуничку потрібно до пюре, але все ж залиште кілька "грудочок" ягід - тоді повноцінно відчуватимете її смак! Додайте цукру і знову ретельно перемішайте. А вже тільки тоді покладіть сметану і знову перемішайте. Десерт готовий! Лишилося його тільки зверху прикрасити ягідкою, яку відклали на самому початку! Я ще додаю до такого десерту дрібку ванілі - для повноти смаку!" - написала ведущая.

Напомним, Потап и Настя Каменских устроили себе настоящий субботний релакс на свежем воздухе и понежились на летнем солнышке.

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Десерты, Знаменитости, Лилия Ребрик.

Автор:

Телеграф
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