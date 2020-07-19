Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)

Потап и Настя Каменских устроили себе настоящий субботний релакс на свежем воздухе и понежились на летнем солнышке.

Звездные супруги все-таки решили позагорать во дворе своего дома, в тоже время не забыв и про армию своих фолловеров.

Потап опубликовал в своем Instagram новый снимок со своей женой и их домашним питомцем.

На фото видно, что все дружно расположились на зеленой лужайке во дворе своего дома на полотенцах и принимали "солнечную ванну".

Сексуальная NK (Настя Каменских) показала свои соблазнительные формы одев черный кружевной бикини, при этом прикрыв рукой глаза от ярких лучей солнца.

"У меня тут своя Тина Кунаки и Мимишель. #дом Home Chillin", - подписал Потап снимок.

В новом опубликованном посте артист и продюсер сравнил свою супругу с известной французской моделью Тиной Кунаки.

Напомним, Лилия Яма поделилась в соцсети новыми солнечными фотографиями, на которых позирует со своим известным супругом - украинским хореографом Владом Ямой.