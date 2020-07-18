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Суперблондинка Оля Полякова получила травму во время своего выступления

Суперблондинка Оля Полякова получила травму во время своего выступления
10:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Во время своего выступления в Ботаническом саду им. Гришко на праздновании 15-летия программы "Світське життя", Оля Полякова повредила ногу.

Суперблондинка представляла свой новых хит "Белый танец", который совсем скоро выйдет в свет. Специально для праздника программы "Світське життя" режиссер Герман Ненов создал невероятно технически-сложную постановку для певицы.

Выступление должно было проходить на разных локациях, разделенных друг от друга приличной дистанцией. Сложность также была в большом количестве трюков, которые исполняла сама Оля на каблуках, да и еще на хрупких конструкциях. Плюс ко всему большая техническая группа за кадром. 

Выполняя один из элементов постановки, Оля Полякова повредила ногу о декорации и сорвала ноготь. Номер пришлось остановить.Певице сразу оказали первую медицинскую помощь. 

 
 
 
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#ОляПолякова #ПРЕМЬЕРА #БЕЛЫЙТАНЕЦ @polyakovamusic

Публикация от Официальный фан Оля Полякова (@musicpolyakova)

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Но даже несмотря на такую ситуацию и травму, главная блондинка страны продолжила выступление. Также певица исполнила свой хит "Эй, секундочку".

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Все по теме:

Травма, Певица, Оля Полякова.

Автор:

Телеграф
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