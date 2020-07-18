Суперблондинка Оля Полякова получила травму во время своего выступления

Суперблондинка представляла свой новых хит "Белый танец", который совсем скоро выйдет в свет. Специально для праздника программы "Світське життя" режиссер Герман Ненов создал невероятно технически-сложную постановку для певицы.
Выступление должно было проходить на разных локациях, разделенных друг от друга приличной дистанцией. Сложность также была в большом количестве трюков, которые исполняла сама Оля на каблуках, да и еще на хрупких конструкциях. Плюс ко всему большая техническая группа за кадром.
Выполняя один из элементов постановки, Оля Полякова повредила ногу о декорации и сорвала ноготь. Номер пришлось остановить.Певице сразу оказали первую медицинскую помощь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Но даже несмотря на такую ситуацию и травму, главная блондинка страны продолжила выступление. Также певица исполнила свой хит "Эй, секундочку".