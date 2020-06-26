"Звезды по обмену": съемки украинской комедии окончены

Завершились съемки комедии "Звезды по обмену" режиссера Алексея Даруги. Об этом сообщает FILM.UA на своей странице в Фейсбук.

В главных ролях - звезды отечественного шоу-бизнеса Оля Полякова и Дзидзьо (DZIDZIO, Михаил Хома), а имена других актеров пока не раскрываются.

Работа над фильмом начались в феврале этого года, но в марте из-за эпидемиологической ситуации съемочная группа должна была поставить их на паузу. Однако, как только ограничительные меры были смягчены, команда вернулась к кинопроцессу, соблюдая все санитарно-гигиенические нормы.

"Звезды по обмену" - это семейная комедия, повествующая о непростых отношениях непримиримых соперников - звезд шоу-бизнеса Оли Маляковой и Фомы Михайловского. Они неожиданным образом оказываются в телах друг друга и, чтобы вернуть свою жизнь, должны решить семейные и романтические проблемы своего оппонента. А еще - на личном опыте понять, что гендерные стереотипы - это просто мифы.

Премьера фильма запланирована на новогодние праздники 2020/21 года