Интригующе: Джонни Депп и Роберт Паттисон появились вместе в новом фильме (Видео)

Фильм основан на одноименном фантастическом романе лауреата Нобелевской премии Джона Кутзее.
Режиссером выступил Сиро Герра, известный по мини-сериалу Green Frontier для Netflix. Главные роли в картине сыграли Марк Райлэнс, Джонни Депп, Роберт Паттинсон и Гана Баярсайкан.
Сюжет разворачивается вокруг Магистрата, который управляет небольшим колониальным поселением посреди пустыни на границе некой империи. Согласно синопсису, вскоре к нему прибывает полковник Джолл, которому поручили расследовать возможное нападение "варваров" — коренных народов колонии, а также проследить за безопасностью на границе. Полковник проводит серию жестоких допросов, после которых империя начинает сомневаться в верности Магистрата.
Премьера ленты прошла на Венецианском кинофестивале в 2019 году, а 7 августа "В ожидании варваров" выходит на цифровых площадках.