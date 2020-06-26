Интригующе: Джонни Депп и Роберт Паттисон появились вместе в новом фильме (Видео)

Кинокомпания Samuel Goldwyn Films представила трейлер драмы "В ожидании варваров" (Waiting for the Barbarians).

Фильм основан на одноименном фантастическом романе лауреата Нобелевской премии Джона Кутзее.

Режиссером выступил Сиро Герра, известный по мини-сериалу Green Frontier для Netflix. Главные роли в картине сыграли Марк Райлэнс, Джонни Депп, Роберт Паттинсон и Гана Баярсайкан.

Сюжет разворачивается вокруг Магистрата, который управляет небольшим колониальным поселением посреди пустыни на границе некой империи. Согласно синопсису, вскоре к нему прибывает полковник Джолл, которому поручили расследовать возможное нападение "варваров" — коренных народов колонии, а также проследить за безопасностью на границе. Полковник проводит серию жестоких допросов, после которых империя начинает сомневаться в верности Магистрата.

Премьера ленты прошла на Венецианском кинофестивале в 2019 году, а 7 августа "В ожидании варваров" выходит на цифровых площадках.